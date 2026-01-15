Acesse sua conta
Quarto Branco do BBB 26 se torna o mais longo da história do reality; veja quem segue na disputa

Superando todas as marcas das edições anteriores, dinâmica já ultrapassa 65 horas de confinamento

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:43

Quarto branco do 'BBB 26'
Quarto branco do 'BBB 26' Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você achava que já tinha visto de tudo no Big Brother Brasil, o BBB 26 chegou para provar que o limite é apenas um detalhe. Na manhã desta quinta-feira (15), a atual edição oficialmente destruiu o recorde histórico do Quarto Branco, ultrapassando as 65 horas de confinamento. Para se ter uma ideia do tamanho do feito, a marca anterior pertencia ao BBB 10, com "apenas" 50 horas.

O clima dentro do cômodo monocromático, que serve como uma triagem final para os candidatos do grupo Pipoca, saiu do estado de exaustão para o desespero absoluto. Sem estímulos, sem relógio e sob pressão psicológica, os participantes estão lutando pelas últimas duas vagas na casa.

A pressão fez mais uma vítima recentemente. Elisa, da região Sul, não suportou o isolamento e apertou o botão vermelho após mais de 65 horas de resistência. Em uma despedida carregada de lágrimas, ela desabafou com os colegas antes de sair: "Eu estou muito mal... fica firme, meu parceiro", disse ela a Matheus, que chorava compulsivamente no chão.

Antes dela, o paraense Ricardinho já havia deixado a disputa com apenas 12 horas, mas por motivos bem diferentes. Ele saiu após causar um verdadeiro caos, desperdiçando água e impedindo os outros de dormir, o que gerou revolta imediata dentro e fora do quarto. Vale lembrar que a dinâmica começou com nove pessoas, mas o desistente Marcel nem chegou a entrar na disputa na estreia.

Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026

  • Ranking da Resistência: O Top 5 dos Quartos Brancos

  • 1. BBB 26 (2026): +65 horas (Em andamento)
  • 2. BBB 10 (2010): 50 horas (Angélica, Cacau e Serginho)
  • 3. BBB 9 (2009): 30 horas (A estreia com a desistência de Leonardo Jancu)
  • 4. BBB 23 (2023): 18 horas (Fred Bruno e Domitila no carro)
  • 5. BBB 20 (2020): 9 horas (Manu Gavassi apertou o botão rapidamente)

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Elisa aperta o botão vermelho e desiste do Quarto Branco do BBB 26: ‘Estou muito mal’

Anitta é a atração da primeira festa do BBB 26

Maxiane lamenta saída de Henri Castelli do BBB 26: 'Uma pena que não beijei sua boca'

BBB 26: Edilson Capetinha já afirmou que jogou mais que Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo

BBB 26: Que horas vai tocar o Big Fone hoje? Veja detalhes da dinâmica desta quinta-feira (15)

  • Quem ainda está na disputa?

Restam agora apenas seis participantes lutando por apenas duas vagas. O clima é de "sobrevivência total" entre: Lívia (Norte), Matheus (Sul), Chaiany (Centro-Oeste), Ricardo (Centro-Oeste), Rafaella (Nordeste) e Leandro (Nordeste).

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Quarto Branco

