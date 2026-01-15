REALITY

Quarto Branco do BBB 26 se torna o mais longo da história do reality; veja quem segue na disputa

Superando todas as marcas das edições anteriores, dinâmica já ultrapassa 65 horas de confinamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:43

Quarto branco do 'BBB 26' Crédito: Reprodução/TV Globo

Se você achava que já tinha visto de tudo no Big Brother Brasil, o BBB 26 chegou para provar que o limite é apenas um detalhe. Na manhã desta quinta-feira (15), a atual edição oficialmente destruiu o recorde histórico do Quarto Branco, ultrapassando as 65 horas de confinamento. Para se ter uma ideia do tamanho do feito, a marca anterior pertencia ao BBB 10, com "apenas" 50 horas.

O clima dentro do cômodo monocromático, que serve como uma triagem final para os candidatos do grupo Pipoca, saiu do estado de exaustão para o desespero absoluto. Sem estímulos, sem relógio e sob pressão psicológica, os participantes estão lutando pelas últimas duas vagas na casa.

A pressão fez mais uma vítima recentemente. Elisa, da região Sul, não suportou o isolamento e apertou o botão vermelho após mais de 65 horas de resistência. Em uma despedida carregada de lágrimas, ela desabafou com os colegas antes de sair: "Eu estou muito mal... fica firme, meu parceiro", disse ela a Matheus, que chorava compulsivamente no chão.

Ranking da Resistência: O Top 5 dos Quartos Brancos

Quem ainda está na disputa?