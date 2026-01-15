Quarto Branco do BBB 26 se torna o mais longo da história do reality; veja quem segue na disputa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:43
Se você achava que já tinha visto de tudo no Big Brother Brasil, o BBB 26 chegou para provar que o limite é apenas um detalhe. Na manhã desta quinta-feira (15), a atual edição oficialmente destruiu o recorde histórico do Quarto Branco, ultrapassando as 65 horas de confinamento. Para se ter uma ideia do tamanho do feito, a marca anterior pertencia ao BBB 10, com "apenas" 50 horas.
O clima dentro do cômodo monocromático, que serve como uma triagem final para os candidatos do grupo Pipoca, saiu do estado de exaustão para o desespero absoluto. Sem estímulos, sem relógio e sob pressão psicológica, os participantes estão lutando pelas últimas duas vagas na casa.
A pressão fez mais uma vítima recentemente. Elisa, da região Sul, não suportou o isolamento e apertou o botão vermelho após mais de 65 horas de resistência. Em uma despedida carregada de lágrimas, ela desabafou com os colegas antes de sair: "Eu estou muito mal... fica firme, meu parceiro", disse ela a Matheus, que chorava compulsivamente no chão.
Antes dela, o paraense Ricardinho já havia deixado a disputa com apenas 12 horas, mas por motivos bem diferentes. Ele saiu após causar um verdadeiro caos, desperdiçando água e impedindo os outros de dormir, o que gerou revolta imediata dentro e fora do quarto. Vale lembrar que a dinâmica começou com nove pessoas, mas o desistente Marcel nem chegou a entrar na disputa na estreia.
Ricardinho no Quarto Branco do BBB 2026
Restam agora apenas seis participantes lutando por apenas duas vagas. O clima é de "sobrevivência total" entre: Lívia (Norte), Matheus (Sul), Chaiany (Centro-Oeste), Ricardo (Centro-Oeste), Rafaella (Nordeste) e Leandro (Nordeste).