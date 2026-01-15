FAMOSOS

Cantor baiano passa por cirurgias antes do Carnaval

Cantor preferiu manter em sigilo o procedimento médico, mas anunciou retorno aos palcos com turnê

Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14:08

Baco Exu do Blues passou por uma cirurgia recentemente, mas optou por não revelar do que se trata o procedimento. A informação foi compartilhada de forma discreta, sem detalhes sobre o diagnóstico ou o tipo de intervenção, o que chamou a atenção dos fãs nas redes sociais.

Mesmo mantendo reserva sobre a cirurgia, o artista indicou que segue com planos profissionais já definidos. Nesta quarta-feira (17), Baco anunciou as primeiras datas da turnê HASOS, que leva o nome de seu disco mais recente, marcando o retorno aos palcos após o período de recuperação.

A estreia da turnê está marcada para o dia 7 de março de 2026, um sábado, em Salvador, cidade natal do cantor. O show acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Em seguida, o artista se apresenta no Rio de Janeiro, no dia 21 de março, e em São Paulo, no dia 27 do mesmo mês.

A agenda inclui ainda datas internacionais. Em junho, Baco Exu do Blues segue para Portugal, com apresentações confirmadas nas cidades do Porto e de Lisboa, ampliando o alcance do novo trabalho fora do Brasil.

Os ingressos para o show de estreia em Salvador começam a ser vendidos a partir do meio-dia desta quinta-feira (18). As entradas poderão ser adquiridas de forma online, pela plataforma Sympla, ou presencialmente na bilheteria do Teatro Castro Alves.