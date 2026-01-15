Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cantor baiano passa por cirurgias antes do Carnaval

Cantor preferiu manter em sigilo o procedimento médico, mas anunciou retorno aos palcos com turnê

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14:08

Baco Exu do Blues lança EP Fetiche
Baco Exu do Blues lança EP Fetiche Crédito: Divulgação/Tauane Sofia

Baco Exu do Blues passou por uma cirurgia recentemente, mas optou por não revelar do que se trata o procedimento. A informação foi compartilhada de forma discreta, sem detalhes sobre o diagnóstico ou o tipo de intervenção, o que chamou a atenção dos fãs nas redes sociais.

Baco Exu do Blues
Baco Exu do Blues Crédito: Reprodução

Mesmo mantendo reserva sobre a cirurgia, o artista indicou que segue com planos profissionais já definidos. Nesta quarta-feira (17), Baco anunciou as primeiras datas da turnê HASOS, que leva o nome de seu disco mais recente, marcando o retorno aos palcos após o período de recuperação.

A estreia da turnê está marcada para o dia 7 de março de 2026, um sábado, em Salvador, cidade natal do cantor. O show acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Em seguida, o artista se apresenta no Rio de Janeiro, no dia 21 de março, e em São Paulo, no dia 27 do mesmo mês.

Baco Exu do Blues lança Hasos

Hasos foi lançado no último dia 18 por Roncca/Divulgação
Disco tem 18 faixas, entre músicas e interlúdios por Roncca/Divulgação
Baco diz que o álbum é mais íntimo que o trabalho anterior, Fetiche (2024) por Roncca/Divulgação
Hasos traz referências que vão da literatura brasileira à mitologia greco-romana por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues lança Hasos por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues lança Hasos por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues lança Hasos por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues lança Hasos por Roncca/Divulgação
No disco, ele promove uma terapia coletiva por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues usa passos da jornada de autodescoberta para compor novo álbum por Roncca/Divulgação
Segundo ele, a intenção do disco é fazer com que os ouvintes se sintam machucados por Roncca/Divulgação
Interlúdios têm interpretações de Fabrício Boliveira, Luiz Carlos Persy, Raphael Logam, Wesley Reis e Luellem de Castro por Roncca/Divulgação
As músicas têm participações de Vanessa da Mata, Teto, Zeca Veloso, Sued Nunes, Joyce Alane, Mirella Costa, IVYSON e Carol Biazin por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues lança Hasos por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues lança Hasos por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues lança Hasos por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues lança Hasos por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues lança Hasos por Roncca/Divulgação
Baco Exu do Blues lança Hasos por Roncca/Divulgação
1 de 19
Hasos foi lançado no último dia 18 por Roncca/Divulgação

A agenda inclui ainda datas internacionais. Em junho, Baco Exu do Blues segue para Portugal, com apresentações confirmadas nas cidades do Porto e de Lisboa, ampliando o alcance do novo trabalho fora do Brasil.

Os ingressos para o show de estreia em Salvador começam a ser vendidos a partir do meio-dia desta quinta-feira (18). As entradas poderão ser adquiridas de forma online, pela plataforma Sympla, ou presencialmente na bilheteria do Teatro Castro Alves.

Leia mais

Imagem - FOTO: Gordão da XJ perde 130 kg e mostra novo shape

FOTO: Gordão da XJ perde 130 kg e mostra novo shape

Imagem - Carnaval de Salvador 2026: Camarote Brahma inaugura loja oficial e mostra como serão os abadás deste ano

Carnaval de Salvador 2026: Camarote Brahma inaugura loja oficial e mostra como serão os abadás deste ano

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Mesmo sem entrar em detalhes sobre a cirurgia, o anúncio da turnê sinaliza que o artista planeja retomar a rotina de shows em 2026, apostando em Salvador como ponto de partida dessa nova fase da carreira.

Tags:

Carnaval 2026 Baco exu do Blues

Mais recentes

Imagem - Onde assistir Hamnet, filme que superou O Agente Secreto no Globo de Ouro

Onde assistir Hamnet, filme que superou O Agente Secreto no Globo de Ouro
Imagem - FOTO: Gordão da XJ perde 130 kg e mostra novo shape

FOTO: Gordão da XJ perde 130 kg e mostra novo shape
Imagem - Zé Felipe se revolta após influenciador dar cantada em Ana Castela: 'Safado, vagabundo'

Zé Felipe se revolta após influenciador dar cantada em Ana Castela: 'Safado, vagabundo'

MAIS LIDAS

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
01

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
02

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
03

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa
04

Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa