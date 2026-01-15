Acesse sua conta
Carnaval de Salvador 2026: Camarote Brahma inaugura loja oficial e mostra como serão os abadás deste ano

Espaço no Salvador Shopping passa a funcionar como ponto de relacionamento com o público e retirada de abadás, antecipando a experiência da folia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:15

Camarote Brahma
Camarote Brahma Crédito: Divulgação

O Camarote Brahma Salvador deu início às ativações para o Carnaval 2026 com a inauguração de sua loja oficial no Salvador Shopping, na noite desta quarta-feira (14). O evento reuniu artistas, convidados e representantes do mercado cultural e criativo em uma noite marcada por celebração, música e o anúncio das primeiras novidades da próxima edição da festa.

Entre os nomes presentes estiveram Durval Lelys, Tuca Fernandes, Denny Denan e Buja Ferreira, além de Lincoln Sena e Dan Vasco. A inauguração foi promovida pela 2GB Entretenimento e contou ainda com a presença de influenciadores e profissionais ligados à cena artística baiana.

Camarote Brahma

Camarote Brahma por Divulgação
Camarote Brahma por Divulgação
Camarote Brahma por Divulgação
Camarote Brahma por Divulgação
1 de 4
Camarote Brahma por Divulgação

Pensado como um espaço de relacionamento com o público, o novo ponto do Camarote também passa a funcionar como local oficial para retirada de abadás, permitindo que os foliões iniciem a experiência do Carnaval antes mesmo dos dias de festa no circuito.

Um dos momentos mais aguardados da noite foi a apresentação inédita dos abadás do Camarote Brahma Salvador 2026. Desenvolvidas pela própria equipe do Camarote, as peças apostam em uma estética vintage que valoriza a tradição da Brahma e incorpora referências ao clima vibrante de um ano marcado pela Copa do Mundo. Os modelos foram revelados por meio de um fashion film exclusivo, exibido durante o evento, seguido de um desfile com styling assinado pela marca baiana Mesckla.

O cantor Léo Santana participou simultaneamente da cerimônia, apresentando os abadás e divulgando o lançamento em suas redes sociais, ampliando o alcance da novidade e reforçando a conexão entre música, moda e a experiência proposta pelo Camarote no Carnaval 2026.

Durante a inauguração, o público também conheceu o projeto do mini trio que fará parte das experiências do Camarote Brahma Salvador na próxima edição da festa, reforçando a proposta de inovação e proximidade com os foliões ao longo do Carnaval.

