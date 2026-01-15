Zé Felipe se revolta após influenciador dar cantada em Ana Castela: 'Safado, vagabundo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:04
Zé Felipe reagiu de forma direta a uma cantada feita por um influenciador coreano em uma publicação de Ana Castela nas redes sociais. O comentário foi feito por Sunghoon Jang, conhecido como Hooni, em um post em que a cantora aparece de biquíni.
Em um vídeo publicado em suas redes, Zé Felipe xingou o influenciador após ler o elogio deixado na postagem. “É o coreano dando em cima, o coreano dando o bote. Vai para lá, coreano safado, vagabundo. E eu na convicção de que o Jack era tudo cantor. Aí tem Jack coreano… Eu nunca tinha visto, não. Jack cantor tem todos, né? Mas a cabeça tá boa, não”, disse o cantor.
Ana Castela posa de biquini
O comentário que motivou a reação foi feito na terça-feira (13), quando Ana Castela publicou um vídeo usando biquíni. Na legenda, ela escreveu “Era sol que me faltava”. Nos comentários, Sunghoon Jang respondeu “Isso! Que linda solteira, Ana”, acompanhado de emojis.
Após a repercussão do vídeo de Zé Felipe, o influenciador respondeu de forma bem-humorada. “Desculpa, Zé. Mas eu ainda sou seu fã. Na verdade, virei ainda mais fã”, escreveu.
Essa não foi a primeira vez que Sunghoon Jang comentou sobre pessoas ligadas ao cantor. Em outubro do ano passado, durante uma transmissão ao vivo, ele perguntou onde estava Virginia Fonseca, ex-esposa de Zé Felipe e atual namorada de Vinícius Júnior.
Zé Felipe
Zé Felipe e Ana Castela anunciaram o fim do namoro em dezembro. O relacionamento durou cerca de dois meses e começou após o cantor encerrar o casamento com Virginia Fonseca. O término foi comunicado por Zé Felipe e compartilhado por Ana nas redes sociais, com a afirmação de que a decisão não ocorreu após briga e que o carinho entre as famílias foi mantido.