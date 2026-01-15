Acesse sua conta
FOTO: Gordão da XJ perde 130 kg e mostra novo shape

Influenciador contou que iniciou o processo com 345 kg, já está liberado para a bariátrica, mas diz que ainda não sabe se vai seguir com o procedimento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:45

Gordão da XJ
Gordão da XJ Crédito: Reprodução

Gordão da XJ revelou que já perdeu 130 kg desde que iniciou seu processo de emagrecimento e afirmou que está reavaliando a realização da cirurgia bariátrica. O influenciador contou que, no começo da jornada, pesava 345 kg e decidiu mudar de vida após uma aposta feita com amigos, que o motivaram com a promessa de presentes caso alcançasse resultados.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gordão aparece ao lado dos amigos Chrys Dias e Débora, que acompanham e incentivam o processo. Na gravação, ele explicou que já recebeu liberação médica para realizar a cirurgia, mas afirmou que a decisão ainda não está tomada.

Gordão da XJ
Gordão da XJ Crédito: Reprodução

“Eu já estou liberado para fazer a cirurgia. Não depende mais de mim. Hoje eu faço tratamento, hoje existem médicos, muita gente por trás de mim. Antes era na raça, a gente só treinava. E graças a Deus eu estou tendo um resultado belo. É uma parada complexa, eu não sei se vou mesmo fazer a cirurgia”, disse.

O influenciador também contou que, por causa da rápida perda de peso, deverá passar por cerca de dez cirurgias para retirada do excesso de pele ao longo do processo, o que pesa na decisão sobre a bariátrica. Segundo ele, esse fator tem sido determinante para repensar os próximos passos.

Gordão da XJ

Ainda no vídeo, Gordão da XJ revelou que deve passar por uma cirurgia ainda neste mês, embora não tenha especificado o procedimento. Ele classificou a operação como “delicada”, mas não deu mais detalhes sobre o motivo ou a data exata.

