FOTO: Gordão da XJ perde 130 kg e mostra novo shape

Influenciador contou que iniciou o processo com 345 kg, já está liberado para a bariátrica, mas diz que ainda não sabe se vai seguir com o procedimento

Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:45

Gordão da XJ Crédito: Reprodução

Gordão da XJ revelou que já perdeu 130 kg desde que iniciou seu processo de emagrecimento e afirmou que está reavaliando a realização da cirurgia bariátrica. O influenciador contou que, no começo da jornada, pesava 345 kg e decidiu mudar de vida após uma aposta feita com amigos, que o motivaram com a promessa de presentes caso alcançasse resultados.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Gordão aparece ao lado dos amigos Chrys Dias e Débora, que acompanham e incentivam o processo. Na gravação, ele explicou que já recebeu liberação médica para realizar a cirurgia, mas afirmou que a decisão ainda não está tomada.

Gordão da XJ Crédito: Reprodução

“Eu já estou liberado para fazer a cirurgia. Não depende mais de mim. Hoje eu faço tratamento, hoje existem médicos, muita gente por trás de mim. Antes era na raça, a gente só treinava. E graças a Deus eu estou tendo um resultado belo. É uma parada complexa, eu não sei se vou mesmo fazer a cirurgia”, disse.

O influenciador também contou que, por causa da rápida perda de peso, deverá passar por cerca de dez cirurgias para retirada do excesso de pele ao longo do processo, o que pesa na decisão sobre a bariátrica. Segundo ele, esse fator tem sido determinante para repensar os próximos passos.

