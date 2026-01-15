Elisa aperta o botão vermelho e desiste do Quarto Branco do BBB 26: ‘Estou muito mal’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 19:21
Elisa é a segunda candidata a apertar o botão vermelho e desistir de entrar no BBB 26, após passar mais de 65 horas dentro do cômodo.
Na ocasião, Elisa comunicou aos outros participantes que desistiria do jogo. No momento, Chaiany, que esteve na Casa de Vidro de Goiás, acorda Matheus, que está deitado no chão, chorando compulsivamente. Aos prantos, Elisa chora e diz que sairá do Quarto Branco. “Eu estou muito mal, sangue firme meu parceiro, fica firme tá, vou estar torcendo por vocês”, lamenta.
BBB 26
“Família, amo vocês, me perdoa. Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito”, disse. E em seguida, aperta o botão vermelho. Ao final da despedida, todos abraçam Elisa que diz mais uma vez que está torcendo por todos e agradece pela amizade.
Durante o dia, Elisa já havia desabafado que não sabia mais quanto tempo aguentaria continuar na dinâmica. “Estou pensando com muita dor e vendo até onde aguento”, disse no início da manhã.
A primeira desistência do Quarto Branco aconteceu na última terça-feira (13), quando Ricardinho apertou o botão. Agora restam sete candidatos na disputa: Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.