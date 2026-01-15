BBB 26

Elisa aperta o botão vermelho e desiste do Quarto Branco do BBB 26: ‘Estou muito mal’

Participante da Casa de Vidro do Sul já havia comentando que pensava em desistir da dinâmica

Elisa é a segunda candidata a apertar o botão vermelho e desistir de entrar no BBB 26, após passar mais de 65 horas dentro do cômodo.

Na ocasião, Elisa comunicou aos outros participantes que desistiria do jogo. No momento, Chaiany, que esteve na Casa de Vidro de Goiás, acorda Matheus, que está deitado no chão, chorando compulsivamente. Aos prantos, Elisa chora e diz que sairá do Quarto Branco. “Eu estou muito mal, sangue firme meu parceiro, fica firme tá, vou estar torcendo por vocês”, lamenta.

“Família, amo vocês, me perdoa. Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito”, disse. E em seguida, aperta o botão vermelho. Ao final da despedida, todos abraçam Elisa que diz mais uma vez que está torcendo por todos e agradece pela amizade.

Durante o dia, Elisa já havia desabafado que não sabia mais quanto tempo aguentaria continuar na dinâmica. “Estou pensando com muita dor e vendo até onde aguento”, disse no início da manhã.