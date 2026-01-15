Acesse sua conta
Andrea Silva dá selinho no marido cinegrafista ao vivo durante a Lavagem do Bonfim

Apresentadora e colega de trabalho Vanderson Nascimento fizeram a cobertura da Lavagem do Bonfim, que aconteceu nesta quinta-feira (16)

  Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  Felipe Sena

  Alô Alô Bahia

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15:47

Andrea Silve a marido cinegrafista trabalham juntos após 28 anos juntos
Andrea Silve a marido cinegrafista trabalham juntos após 28 anos juntos Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Durante a Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (15), a apresentadora Andrea Silva viveu um momento especial na carreira, ao trabalhar pela primeira vez ao lado do marido cinegrafista, após 28 anos juntos. A cena foi registrada ao vivo durante a cobertura da TV Bahia da festa religiosa que marca a cultura de Salvador.

O momento foi revelado pelo jornalista Vanderson Nascimento, que chamou a atenção do público para a situação inusitada. Andrea é casada com o cinegrafista Ricardo Artner, que também integra a equipe da emissora.

Veja as melhores fotos da Lavagem do Bonfim

Dia de fé em Salvador por Sora Maia/CORREIO
Baiana durante a Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Torcedora e fiel por Sora Maia/CORREIO
Flores para o Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fiel reza no Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Baiana por Sora Maia/CORREIO
Baianas durante Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Senhor do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Dia de agradecer por Sora Maia/CORREIO
Fiéis reunidos por Sora Maia/CORREIO
Detalhe de roupa de baiana por Sora Maia/CORREIO
Baiana com as fitinhas por Sora Maia/CORREIO
Baianas durante a Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Baianas participam da Lavagem por Sora Maia/CORREIO
Fitinhas do Bonfim são símbolo por Sora Maia/CORREIO
Lavagem do Bonfim por Sora Maia / CORREIO
Lavagem do Bonfim por Sora Maia / CORREIO
Baianas com as vassouras, água de cheiro e a igreja decorada esperando pelo Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
Baianas com as vassouras, água de cheiro e a igreja decorada esperando pelo Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
As baianas descansando enquanto aguardam chegada do Senhor do Bonfim por Flávia Azevedo/CORREIO
Dia da Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Dia da Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
Dia da Lavagem do Bonfim por Sora Maia/CORREIO
1 de 25
Dia de fé em Salvador por Sora Maia/CORREIO

“Eu cheguei para a transmissão agora e encontrei a Andrea e o marido”, disse Vanderson ao vivo, deixando a colega visivelmente tímida. “Olha para você ver o que é a força do Senhor do Bonfim. Há 28 anos você não trabalhava com ele”, brincou o jornalista.

Sorridente, Andrea reagiu com bom humor e chegou a trocar um beijo com o marido durante a transmissão. “Aqui é parceria de vida, amigo”, afirmou a apresentadora.

