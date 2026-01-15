Andrea Silva dá selinho no marido cinegrafista ao vivo durante a Lavagem do Bonfim

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Alô Alô Bahia
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 15:47
Durante a Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira (15), a apresentadora Andrea Silva viveu um momento especial na carreira, ao trabalhar pela primeira vez ao lado do marido cinegrafista, após 28 anos juntos. A cena foi registrada ao vivo durante a cobertura da TV Bahia da festa religiosa que marca a cultura de Salvador.
O momento foi revelado pelo jornalista Vanderson Nascimento, que chamou a atenção do público para a situação inusitada. Andrea é casada com o cinegrafista Ricardo Artner, que também integra a equipe da emissora.
Veja as melhores fotos da Lavagem do Bonfim
“Eu cheguei para a transmissão agora e encontrei a Andrea e o marido”, disse Vanderson ao vivo, deixando a colega visivelmente tímida. “Olha para você ver o que é a força do Senhor do Bonfim. Há 28 anos você não trabalhava com ele”, brincou o jornalista.
Sorridente, Andrea reagiu com bom humor e chegou a trocar um beijo com o marido durante a transmissão. “Aqui é parceria de vida, amigo”, afirmou a apresentadora.