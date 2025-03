NOVO DESAFIO

“Não é uma substituição, é uma nova era”, diz Andréa Silva após estreia como apresentadora do BMD

Jornalista foi anunciada como apresentadora nesta segunda-feira (31)

A jornalista Andréa Silva estreou, nesta segunda-feira (31), como nova apresentadora do Bahia Meio Dia (BMD). Durante parceria inédita com Vanderson Nascimento, ‘Dedéa’, como é carinhosamente conhecida pelo público, recebeu uma homenagem da produção do programa, com direito a buquê de flores. Ao CORREIO, ela falou da emoção do novo desafio que assume na carreira e declarou que pretende protagonizar uma nova era. >