TV

Flores e palmas: Andréa Silva é homenageada na estreia do Bahia Meio Dia

Nova apresentadora foi confirmada hoje

Nova apresentadora do Bahia Meio Dia, Andréa Silva foi homenageada na estreia, nesta segunda-feira (31). Ao final do programa, foi exibida uma longa reportagem mostrando a trajetória de 29 anos da jornalista na emissora, com destaque para os quadros que ela comandou, como o do Desaparecidos e o Minha Vida no Buzu.>