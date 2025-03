CARA NOVA

Fim do mistério: saiba quem é a nova apresentadora do Bahia Meio Dia

Nova parceira de Vanderson Nascimento foi divulgada nesta segunda-feira (31)

A nova parceira de Vanderson Nascimento no Bahia Meio Dia (BMD) foi divulgada nesta segunda-feira (31). Trata-se de Andréa Silva, jornalista que trabalha na TV Bahia há 29 anos. Uma das veteranas da emissora, ‘Dedéa’, como é carinhosamente conhecida pelo público, trabalhava como repórter e apresentou, durante as férias de Camila Oliveira, o Jornal da Manhã. >

Na apresentação, Andréa falou sobre a nova tarefa que lhe foi confiada. "É a mesma Andréa Silva que sobe e desce do buzu. É a mesma Andréa Silva que entra e sai das comunidades, da minha comunidade, da Federação, que me conhece muito na intimidade. A mesma Andréa Silva, que de manhã cedo tá no Jornal da Manhã, tomando cafezinho nas esquinas e depois na padaria, com os colegas repórteres. Eu estou aqui pra fazer o mesmo papel de um jornalista", disse. >