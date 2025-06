DECISÃO

Justiça condena Americanas e Center Lapa por discriminação racial, homofóbica e capacitista

Empresa e shopping terão que pagar indenização de R$ 20 mil a cliente

A Justiça da Bahia condenou a empresa Americanas e o Shopping Center Lapa, em Salvador, a pagar R$ 20 mil a um cliente vítima de discriminação racial, homofóbica e capacitista. A decisão foi proferida pela 19ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais do Consumidor de Salvador na quarta-feira (18). >

De acordo com a sentença, a qual o CORREIO teve acesso, o homem relatou que foi seguido por seguranças, tratado com desdém pelos funcionários, agredido verbalmente e fisicamente, bem como impedido de acessar documentos públicos da loja. Ele alega que houve reiteradas condutas discriminatórias e omissivas, tanto da loja quanto da administração do shopping. >