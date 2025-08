OPORTUNIDADES

Salvador lidera geração de empregos no Nordeste; saiba áreas com mais vagas

Capital baiana ainda ocupa 4º lugar no Brasil, aponta Caged

Esther Morais

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 08:29

Salvador lidera geração de empregos no Nordeste no primeiro semestre de 2025 e é 4º lugar no Brasil, aponta Caged Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

Salvador liderou a geração de empregos formais no Nordeste e ocupou a 4ª colocação no Brasil, atrás apenas de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro no primeiro semestre de 2025. Entre janeiro e junho, a capital baiana criou 22.094 postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal. >

Somente em junho, Salvador registrou um saldo positivo de 2.220 novas vagas, o que representa um crescimento de 22,5% em relação a maio e de 27% em comparação com o mesmo mês de 2024. O resultado reflete o aquecimento da economia local, impulsionado pelas políticas públicas da Prefeitura para qualificar a mão de obra e atrair novos investimentos.>

O setor de serviços foi o principal motor da geração de empregos na capital baiana, com 16.946 vagas criadas, sendo os segmentos de atividades administrativas (8.100) e saúde (4.439) os mais dinâmicos. >

A construção civil também se destacou, com saldo positivo de 4.472 postos formais. A indústria criou 1.439 empregos no período, enquanto o comércio apresentou um resultado negativo, com perda de 802 postos no acumulado do ano.>

Para a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, os dados mostram que a cidade está no rumo certo. "Temos atuado com uma política focada na atração de investimentos, na desburocratização de processos e na qualificação profissional, com programas como o Invista Salvador e o Treinar Para Empregar”, afirmou.>