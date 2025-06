LUTO

Irmão de jogador do Fluminense de Feira morre em acidente de moto

Wilker de Souza Silva tinha 36 anos

Um homem de 36 anos, identificado como Wilker de Souza Silva, morreu após bater a motocicleta que pilotava contra um poste de eletricidade na Avenida Francisco Fraga Maia, em Feira de Santana, no norte da Bahia, na noite de quarta-feira (18). Ele era irmão do jogador João Grilo, meio-campista do Fluminense de Feira. >