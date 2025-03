MUDANÇA DE CASA

'Nova Jessica Senra': saída de apresentadora da Band levanta rumores sobre ida para TV Bahia

Val Benvindo deixará Band Bahia em breve, segundo fontes da reportagem

Neta de Hilda Jitolu, fundadora do terreiro onde nasceu o bloco afro Ilê Aiyê, a jornalista baiana Val foi criada no Curuzu. Hoje, ela comanda o quadro "Meu Nome é Val" na Band Bahia e gere relacionamentos do AFROPUNK Brasil, um dos maiores festivais de cultura negra global. >

Val é ainda idealizadora do Festival Humor Negro, que deu origem a um especial e série no Multishow e Globoplay, reunindo comediantes negros de todo o país. Além disso, foi cerimonialista no reality show ‘Casamento Às Cegas’, da Netflix. A reportagem entrou em contato com Val nesta quinta-feira (27), mas ela negou a ida para TV Bahia: “Adoraria”, disse.>