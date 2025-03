TV

Jessica Senra deseja sucesso à nova apresentadora do Bahia Meio Dia: 'A gente te ama'

Andréa Silva foi anunciada oficialmente nesta segunda-feira (31)

Andréa Silva é a nova apresentadora do Bahia Meio Dia (BMD). O anúncio foi feito nesta segunda-feira (31), com homenagens e muita emoção. Jessica Senra, que deixou o programa em dezembro do ano passado, comemorou a escolha da TV Bahia. “Coisa mais linda! Bem-vinda, Dedéia! Rainha do telejornalismo baiano. A gente te ama!”, escreveu Jessica Senra, via story do Instagram. >