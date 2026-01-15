DOENÇA

Autora de best-seller, Colleen Hoover revela câncer e explica por que manteve segredo

Autora de É Assim Que Acaba contou que já passou por cirurgia e realizou a penúltima sessão de radioterapia

Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:51

Coleen Hoover Crédito: Reprodução

A escritora Colleen Hoover, autora de sucessos como É Assim Que Acaba e Verity, revelou que foi diagnosticada com câncer e que está em fase avançada do tratamento. A informação foi compartilhada pela própria autora nas redes sociais, onde contou que realizou a penúltima sessão de radioterapia.

Segundo a revista People, Colleen também passou por uma cirurgia e optou por manter todo o processo longe do público até ter mais segurança sobre o resultado dos procedimentos. Em publicação feita nos Stories do Instagram na última terça-feira (13), ela agradeceu o apoio da equipe médica do Hospital de Oncologia do Texas, onde está sendo acompanhada.

Coleen Hoover 1 de 5

“Estou fazendo o meu melhor. Meu diagnóstico de câncer foi há pouco tempo, mas eu optei por manter privado até descobrir que minha cirurgia foi satisfatória e como seriam meus outros tratamentos”, escreveu a autora.

Colleen também relatou que passou por uma sessão de radioterapia em Dallas na manhã do mesmo dia em que apareceu, de surpresa, em um evento literário na Carolina do Sul. “E sim, eu passei por um tratamento de radioterapia em Dallas ontem pela manhã e apareci de surpresa em um lançamento à noite na Carolina do Sul, não porque estou mentindo sobre algo, mas porque sou incrível e consegui”, completou.