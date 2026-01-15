Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Autora de best-seller, Colleen Hoover revela câncer e explica por que manteve segredo

Autora de É Assim Que Acaba contou que já passou por cirurgia e realizou a penúltima sessão de radioterapia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 12:51

Coleen Hoover
Coleen Hoover Crédito: Reprodução

A escritora Colleen Hoover, autora de sucessos como É Assim Que Acaba e Verity, revelou que foi diagnosticada com câncer e que está em fase avançada do tratamento. A informação foi compartilhada pela própria autora nas redes sociais, onde contou que realizou a penúltima sessão de radioterapia.

Segundo a revista People, Colleen também passou por uma cirurgia e optou por manter todo o processo longe do público até ter mais segurança sobre o resultado dos procedimentos. Em publicação feita nos Stories do Instagram na última terça-feira (13), ela agradeceu o apoio da equipe médica do Hospital de Oncologia do Texas, onde está sendo acompanhada.

Coleen Hoover

Coleen Hoover por Reprodução
Coleen Hoover por Reprodução
Coleen Hoover por Reprodução
Coleen Hoover por Reprodução
Coleen Hoover por Reprodução
1 de 5
Coleen Hoover por Reprodução

“Estou fazendo o meu melhor. Meu diagnóstico de câncer foi há pouco tempo, mas eu optei por manter privado até descobrir que minha cirurgia foi satisfatória e como seriam meus outros tratamentos”, escreveu a autora.

Colleen também relatou que passou por uma sessão de radioterapia em Dallas na manhã do mesmo dia em que apareceu, de surpresa, em um evento literário na Carolina do Sul. “E sim, eu passei por um tratamento de radioterapia em Dallas ontem pela manhã e apareci de surpresa em um lançamento à noite na Carolina do Sul, não porque estou mentindo sobre algo, mas porque sou incrível e consegui”, completou.

Leia mais

Imagem - Anjo da prosperidade abre caminhos financeiros para Áries, Touro e Gêmeos a partir de hoje (15 de janeiro)

Anjo da prosperidade abre caminhos financeiros para Áries, Touro e Gêmeos a partir de hoje (15 de janeiro)

Imagem - Gêmeos e Escorpião passam por virada intensa no amor, enquanto Capricórnio vive estabilidade emocional a partir de hoje (15 de janeiro)

Gêmeos e Escorpião passam por virada intensa no amor, enquanto Capricórnio vive estabilidade emocional a partir de hoje (15 de janeiro)

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Em dezembro, a escritora já havia mencionado o diagnóstico em uma publicação feita em sua conta privada no Facebook, sem entrar em detalhes sobre a doença ou o tratamento. Desta vez, ao falar abertamente sobre o tema, Colleen reforçou a decisão de preservar sua intimidade durante um período delicado, ao mesmo tempo em que tranquilizou os fãs sobre a evolução do quadro.

Tags:

Colleen Hoover

Mais recentes

Imagem - Zé Felipe se revolta após influenciador dar cantada em Ana Castela: 'Safado, vagabundo'

Zé Felipe se revolta após influenciador dar cantada em Ana Castela: 'Safado, vagabundo'
Imagem - O futuro começa a se abrir após o dia de hoje (15 de janeiro) para 3 signos que se sentiam travados

O futuro começa a se abrir após o dia de hoje (15 de janeiro) para 3 signos que se sentiam travados
Imagem - Governo chinês vai proibir uso de maçanetas eletrônicas em carros novos; entenda o que tem levado à proibição

Governo chinês vai proibir uso de maçanetas eletrônicas em carros novos; entenda o que tem levado à proibição

MAIS LIDAS

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
01

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
02

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
03

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa
04

Encontro marcado, mensagens e remédios: o que se sabe sobre casal encontrado morto e nu em casa