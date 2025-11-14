Acesse sua conta
João Guilherme revela momento divertido com Maria Flor nos bastidores da festa de Poliana Rocha

Ator mostra bastidores da celebração em Goiás e conta peripécia da sobrinha com suas câmeras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10:45

João Guilherme diverte a web ao contar que Maria Flor “roubou” suas câmeras Crédito: Reprodução

O aniversário de Poliana Rocha, comemorado na quinta-feira (13), rendeu não apenas fotos da família reunida na Fazenda Talismã, em Goiás. Rendeu também uma revelação divertida de João Guilherme, que fez questão de prestigiar a madrasta e compartilhar momentos espontâneos com os sobrinhos.

Em clima de tio coruja, o ator contou que foi “assaltado” por Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca, que tomou suas câmeras pessoais no meio da festa. A pequena não só pegou tudo como ainda resolveu presentear a irmã, Maria Alice, com um dos equipamentos.

“Fui tomado de assalto. Pedi as câmeras de volta, nenhuma. Uma, inclusive, ela está dando para a Maria Alice agora”, brincou João, mostrando o momento de farra das meninas nos bastidores.

Ao ver as filhas manuseando o material do irmão, Zé Felipe logo fez um alerta carinhoso: “Cuidado para não quebrar, hein”. João, por outro lado, entrou na brincadeira e devolveu na mesma moeda: “Pode quebrar que o papai compra uma nova”.

A festa de Poliana, que completou 49 anos, foi intimista e reuniu apenas a família na propriedade em Jussara. Mesmo sem a presença de Virginia, que explicou estar viajando, os netos fizeram questão de participar. “A Poli pediu e eu deixei. Nossa relação é maravilhosa”, disse a influenciadora ao portal Leo Dias.

Nas redes sociais, fãs elogiaram o clima leve do evento e até o look escolhido pelo casal aniversariante: Poliana apostou em um vestido preto curtinho, enquanto Leonardo apareceu com bermuda e camisa estampada. “A simplicidade deles faz tudo ficar mais bonito”, comentou um seguidor.

