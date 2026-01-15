ASTROLOGIA

Paixão à vista: 4 signos entram em fase intensa de aventura e descobertas no amor ainda esta semana

Saiba por que o romance pede que você saia da rotina agora para fortalecer o vínculo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 22:40

O amor hoje não aceita tédio. Com a Lua brilhando em Sagitário nesta noite de quinta-feira, o "Anjo do Amor" troca o drama pela aventura. Para Gêmeos, Leão, Libra e Sagitário, o recado é claro: é hora de inovar. Se você está em um relacionamento, um convite inesperado ou uma conversa sobre sonhos em comum pode acender uma chama que andava apagada. O clima é de descobertas e, para muitos, o companheirismo intelectual será o maior afrodisíaco.

Para os solteiros, a autenticidade será o seu maior charme. Não tente se encaixar em moldes; é justamente o seu jeito livre e suas opiniões fortes que vão atrair alguém interessante ainda esta semana. Sagitário rege o estrangeiro e o novo, então não se surpreenda se o interesse surgir por alguém de outra cultura ou com uma visão de mundo completamente diferente da sua. O amor, hoje, é uma estrada aberta para quem tem coragem de caminhar.

No entanto, com o Sol em Capricórnio pedindo maturidade, não se trata apenas de diversão passageira. Existe um desejo de que essa liberdade seja compartilhada com alguém em quem se possa confiar. É o equilíbrio entre ter o próprio espaço e querer construir algo sólido. Para os librianos, a comunicação leve ajuda a quebrar o gelo em situações que estavam travadas.



