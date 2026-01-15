REALITY

Marcelo atende o primeiro Big Fone; veja quem foi para o Paredão no BBB 26

Noite é marcada por dinâmica inédita de três aparelhos e tensão máxima após saída de Henri Castelli

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 23:10

Marcelo Alves Crédito: Divulgação/TV Globo

O BBB 26 não está para brincadeira. Se a primeira semana já teve desistência no Quarto Branco e prova de resistência de 26 horas, a noite desta quinta-feira (15) elevou o nível do jogo com o temido Big Fone. E desta vez, a produção caprichou: três aparelhos "banhados a ouro" tocaram simultaneamente, mas apenas um era o verdadeiro, os outros dois não passavam de trotes para confundir os brothers.

Através de uma votação no Gshow, o público escolheu qual telefone entregaria a imunidade e o poder de indicação.

Resultado do Big Fone:

Quem atendeu o telefone real (Big Fone dourado): Marcelo Alves

Quem foi indicado direto ao Paredão: Aline Campos

Quem foi puxado no Contragolpe: Ana Paula Renault

Casa do BBB 26 1 de 25

A expectativa pelo Big Fone coroou um dia já carregado de tensões. O primeiro reinado da edição começou com o veterano Alberto Cowboy (BBB 7) mostrando que ainda tem fôlego de sobra ao vencer Jonas Sulzbach em uma prova que durou horas.

No entanto, nem tudo foi festa. A madrugada foi marcada pela despedida precoce de Henri Castelli. O ator sofreu duas convulsões em um curto intervalo de tempo e, por rigorosas recomendações médicas, foi desclassificado para cuidar da saúde. Com a saída inesperada do ator, o jogo ganhou um novo fôlego: agora, serão abertas três vagas para quem está no Quarto Branco, em vez de apenas duas.