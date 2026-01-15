Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcelo atende o primeiro Big Fone; veja quem foi para o Paredão no BBB 26

Noite é marcada por dinâmica inédita de três aparelhos e tensão máxima após saída de Henri Castelli

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 23:10

Marcelo Alves Crédito: Divulgação/TV Globo 

O BBB 26 não está para brincadeira. Se a primeira semana já teve desistência no Quarto Branco e prova de resistência de 26 horas, a noite desta quinta-feira (15) elevou o nível do jogo com o temido Big Fone. E desta vez, a produção caprichou: três aparelhos "banhados a ouro" tocaram simultaneamente, mas apenas um era o verdadeiro, os outros dois não passavam de trotes para confundir os brothers.

Através de uma votação no Gshow, o público escolheu qual telefone entregaria a imunidade e o poder de indicação.

Leia mais

Imagem - 'Sinal silencioso': Amigo revela sintoma que Titina Medeiros sentiu antes de descobrir câncer

'Sinal silencioso': Amigo revela sintoma que Titina Medeiros sentiu antes de descobrir câncer

Imagem - Universo envia alívio e novas respostas ainda hoje (15): Lua em Sagitário traz a virada que 4 signos esperavam

Universo envia alívio e novas respostas ainda hoje (15): Lua em Sagitário traz a virada que 4 signos esperavam

Imagem - Quarto Branco do BBB 26 se torna o mais longo da história do reality; veja quem segue na disputa

Quarto Branco do BBB 26 se torna o mais longo da história do reality; veja quem segue na disputa

Resultado do Big Fone:

  • Quem atendeu o telefone real (Big Fone dourado): Marcelo Alves 
  • Quem foi indicado direto ao Paredão: Aline Campos
  • Quem foi puxado no Contragolpe: Ana Paula Renault

Casa do BBB 26

confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy
1 de 25
confira detalhes da decoração da casa mais vigiada do Brasil por Globo | Beatriz Damy

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Elisa aperta o botão vermelho e desiste do Quarto Branco do BBB 26: ‘Estou muito mal’

Anitta é a atração da primeira festa do BBB 26

Maxiane lamenta saída de Henri Castelli do BBB 26: 'Uma pena que não beijei sua boca'

Henri Castelli no BBB 26: saiba como agir e o que evitar ao presenciar uma crise convulsiva

BBB 26: Edilson Capetinha já afirmou que jogou mais que Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo

A expectativa pelo Big Fone coroou um dia já carregado de tensões. O primeiro reinado da edição começou com o veterano Alberto Cowboy (BBB 7) mostrando que ainda tem fôlego de sobra ao vencer Jonas Sulzbach em uma prova que durou horas.

No entanto, nem tudo foi festa. A madrugada foi marcada pela despedida precoce de Henri Castelli. O ator sofreu duas convulsões em um curto intervalo de tempo e, por rigorosas recomendações médicas, foi desclassificado para cuidar da saúde. Com a saída inesperada do ator, o jogo ganhou um novo fôlego: agora, serão abertas três vagas para quem está no Quarto Branco, em vez de apenas duas.

Enquanto isso, o clima de isolamento no cômodo monocromático já fez suas vítimas: Ricardinho e Elisa não suportaram a pressão e apertaram o botão, dando adeus à chance de entrar na casa. Agora, a disputa pelas três vagas restantes segue ainda mais acirrada entre os sobreviventes da dinâmica.

Leia mais

Imagem - Sophie Turner, atriz de 'Game of Thrones', surge como Lara Croft; veja foto

Sophie Turner, atriz de 'Game of Thrones', surge como Lara Croft; veja foto

Imagem - BBB 26: Após confessar traição, equipe de Pedro se manifesta: Veja pronunciamento completo

BBB 26: Após confessar traição, equipe de Pedro se manifesta: Veja pronunciamento completo

Imagem - 'Kiss All the Time': Tudo o que sabemos sobre o novo álbum de Harry Styles

'Kiss All the Time': Tudo o que sabemos sobre o novo álbum de Harry Styles

Tags:

Bbb tv Globo Globo Globoplay Rede Globo Reality Show Reality bbb 26 Tadeu Schmidt big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Saiba quem vai substituir Henri Castelli e a nova regra do Quarto Branco

BBB 26: Saiba quem vai substituir Henri Castelli e a nova regra do Quarto Branco
Imagem - Paredão à vista? Veja quem Alberto Cowboy colocou no VIP e quem ficou na Xepa do BBB 26

Paredão à vista? Veja quem Alberto Cowboy colocou no VIP e quem ficou na Xepa do BBB 26
Imagem - Poliana Rocha revela convite da Globo para o BBB 26 e explica por que disse 'não'

Poliana Rocha revela convite da Globo para o BBB 26 e explica por que disse 'não'

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim
01

Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim

Imagem - Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia
02

Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia

Imagem - Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo
03

Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
04

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa