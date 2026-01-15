REALITY

Paredão à vista? Veja quem Alberto Cowboy colocou no VIP e quem ficou na Xepa do BBB 26

Alberto Cowboy distribui as sete pulseiras do VIP e define os primeiros grupos de convivência do BBB 26

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 23:22

A festa para alguns, o feijão com arroz para outros. Após garantir o primeiro reinado do BBB 26 em uma prova de resistência que testou os limites de todo o elenco, Alberto Cowboy finalmente teve sua primeira missão de autoridade: dividir a casa entre VIP e Xepa. Na noite desta quinta-feira (15), o empresário distribuiu as sete pulseiras e, como era de se esperar, já começou a desenhar suas alianças no jogo.

Além do próprio Líder, que desfruta de todas as regalias do Quarto do Líder, apenas sete participantes escaparam da temida dieta restrita da Xepa nesta semana.

Quem se deu bem no VIP?

Cowboy priorizou quem esteve ao seu lado durante as 26 horas de prova e alguns nomes que já demonstram afinidade. O grupo da semana ficou assim:

Alberto Cowboy (Líder)

Jonas Sulzbach

Edilson

Marciele

Sarah Andrade

Babu Santana

Juliano Floss

Pedro

O 'perrengue' da Xepa

Do outro lado, o grupo da Xepa terá que lidar com o orçamento curtíssimo de estalecas e um cardápio bem limitado. Entre os nomes que ficaram de fora da fartura estão figuras fortes da edição, o que promete gerar faíscas na cozinha nos próximos dias. Estão na Xepa: Aline Campos, Ana Paula Renault, Breno, Brigido, Jordana, Marcelo, Maxiane, Milena, Paulo Augusto, Samira, Sol Vega e Solange Couto.