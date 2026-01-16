REALITY

Enquete BBB 26: Quem deve enfrentar Aline e Ana Paula Renault no primeiro Paredão?

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 00:06

Aline Campos e Ana Paula estão no primeiro Paredão Crédito: Divulgação/TV Globo

O clima pesou na casa mais vigiada do Brasil. Se você piscou, perdeu uma das noites mais agitadas do reality: o Big Fone finalmente tocou e Marcelo foi o mais rápido, garantindo imunidade e o poder de colocar alguém no fogo. Sem titubear, ele mandou Aline Campos direto para o Paredão que deu o contragolpe e puxou Ana Paula Renault.

As regras do jogo e a dinâmica de grupos (VIP e Xepa) definidas pelo líder Alberto Cowboy deixaram vários brothers na mira. Agora, com Ana Paula também na berlinda, a gente quer saber: quem deve completar esse time e enfrentar o risco da eliminação?

