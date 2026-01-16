BBB 26

BBB 26: após Pedro confessar traição, esposa grávida mantém discrição mesmo em meio à exposição; conheça Rayne Luiza

Rayne, que espera a primeira filha do casal, evitou polêmicas nas redes após falas do marido dentro do reality

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:45

Rayna, esposa de Pedro, está grávida de sete meses Crédito: Reprodução/Instagram

Entre as polêmicas que surgem no Big Brother Brasil, algumas acabam envolvendo pessoas que nunca entraram na casa, mas são expostas de alguma forma pelo programa. É o caso de Rayne Luiza, esposa de Pedro Henrique, participante do BBB 26, que se tornou assunto nas redes após o brother revelar, dentro do confinamento, que já teve um caso extraconjugal e foi perdoado.

Pedro é casado com Rayne, que está grávida de sete meses da primeira filha do casal. A confissão repercutiu fora da casa e levou a esposa do Pipoca a se pronunciar publicamente na noite de quinta-feira (15).

Em uma mensagem breve, ela pediu respeito e destacou que atravessa um momento sensível. "Estou vivendo um momento delicado de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo", escreveu.

Pedro, participante do BBB 26 1 de 11

Apesar da repercussão, Rayne manteve o perfil discreto que sempre teve nas redes sociais. Em seu Instagram pessoal, ela conta com apenas duas publicações, ambas feitas no ano passado, sendo uma ao lado de Pedro. Ainda assim, o público do BBB 26 correu para o perfil da esposa do brother, que ultrapassou a marca de 65 mil seguidores até o início da manhã desta sexta-feira (16).

Fora do reality, Rayne trabalha ao lado do marido na venda de buquês de flores, segundo o jornal O Globo. Os dois mantêm um perfil conjunto nas redes sociais para divulgar o trabalho com a confecção dos arranjos. O casal mora no Paraná, onde vive com a família.

Grávida de uma menina, Rayne aparece com frequência nas falas de Pedro dentro da casa. Ao se apresentar no programa, o participante afirmou que seu objetivo é conquistar o prêmio para garantir melhores condições de vida à família, que está prestes a aumentar.

Antes mesmo do início oficial do confinamento, Rayne já demonstrava apoio ao marido. Durante a passagem de Pedro pela casa de vidro, em um shopping de Porto Alegre, ela viajou para acompanhar a dinâmica e apareceu segurando um cartaz com a frase "Pedro já é campeão", segundo o jornal Zero Hora.