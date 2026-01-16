BBB 26

Grávida, esposa de Pedro se pronuncia após marido confessar traição no BBB 26: 'Momento delicado'

Participante revelou que já foi perdoado depois de trair sua mulher

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:24

Rayna, esposa de Pedro, está grávida de sete meses Crédito: Reprodução/Instagram

Esposa de Pedro, do BBB 26, Rayna Luiza se manifestou nas redes sociais após o marido confessar, no confinamento, que foi perdoado por ela após uma traição. Grávida de sete meses da primeira filha do casal, Rayna pediu respeito e destacou que vive um momento sensível.

"Estou passando por uma fase delicada e de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo", escreveu, em postagem compartilhada na última quinta-feira (15).

Durante uma conversa no gramado da casa, Pedro contou a Brigido que já traiu a esposa. Ele afirmou que recebeu o perdão da esposa, mas disse que não faria o mesmo caso a situação fosse inversa. "Eu já traí minha esposa, tive um ato libidinoso com outra mulher. E ela aceitou isso por causa da nossa família", disse.

"Minha esposa chegou no limite. Ela aceitou um negócio que eu nunca aceitaria por causa da família. Se eu pensar que ela está conversando com outro homem, pra mim acabou. Eu prefiro perder os seis milhões do que perder minha família", completou.

Diante das críticas nas redes sociais, a equipe de Pedro divulgou uma nota afirmando que o episódio ocorreu no início do relacionamento do casal.