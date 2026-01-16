Acesse sua conta
Paolla Oliveira é surpreendida com caminhão de rosas avaliado em R$ 10 mil; saiba quem enviou

Recém-solteira após o término com Diogo Nogueira, a atriz recebeu 12 mil flores em seu condomínio no Rio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:48

Paolla Oliveira é surpreendida com caminhão de rosas avaliado em R$ 10 mil Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

Imagina chegar na portaria do seu prédio e dar de cara com um caminhão lotado de flores para você? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Paolla Oliveira esta semana. A atriz, que mora em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio, recebeu nada menos que mil buquês de rosas vermelhas.

O presente não foi apenas um "mimo", mas uma verdadeira operação logística. Ao todo, foram entregues 12 mil rosas, um carregamento avaliado em cerca de R$ 10 mil. E se você está aí pensando que o autor da surpresa foi o ex, Diogo Nogueira, pode esquecer. O sambista não só não enviou as flores, como teria sido pego totalmente de surpresa com a notícia.

De acordo com informações do jornal Extra, as rosas foram enviadas por um empresário que faz questão de manter o nome em sigilo para o público mas, claro, fez questão de se identificar para a atriz em um cartão romântico. Paolla, sempre muito discreta com sua vida pessoal, preferiu não ostentar o presente nas redes sociais.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira nas redes sociais

A surpresa chega em um momento em que a vida amorosa de Paolla está sob os holofotes. A atriz, de 43 anos, está solteira desde dezembro, quando colocou um ponto final no relacionamento de quase cinco anos com Diogo Nogueira.

Fontes próximas ao cantor afirmam que ele ficou em choque com a decisão, especialmente por ter acontecido às vésperas do Réveillon. Diogo inclusive contava com a presença de Paolla no lançamento da sua nova turnê, "Infinito Samba", que celebra seus 20 anos de estrada. 

