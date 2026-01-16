ELA VOLTOU!

Por onde andava Leandra Leal? Atriz explica 'sumiço' após 10 anos longe das novelas

Após brilhar como "Empreguete", Leandra Leal assume papel de vilã em 'Coração Acelerado'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:42

Zilá (Leandra Leal) em 'Coração Acelerado' Crédito: Manoella Mello/Globo

Se você sentia saudade de ver Leandra Leal no horário nobre, a espera acabou. Após uma década longe dos folhetins, a eterna "Empreguete" retornou à Globo em "Coração Acelerado", a nova novela das sete. Em entrevistas, a atriz explicou que o "sumiço" foi, na verdade, uma escolha de carreira e de vida.

"Muita coisa mudou nesses dez anos. Só parei de trabalhar dois anos da minha vida: o ano que minha filha chegou e o ano que meu filho nasceu", revelou Leandra. Fora esses momentos dedicados à maternidade, a atriz mergulhou na direção e em séries de sucesso, como Justiça e Aruanas. Mas o convite para viver a ambiciosa Zilá foi o "fora da curva" que a fez encarar novamente a maratona da TV.

Na trama, Zilá é uma empresária do universo sertanejo que vive em pé de guerra com a irmã (Letícia Spiller). Para Leandra, interpretar uma vilã às sete tem um sabor especial. "É libertário, você pode criar coisas totalmente fora do real", conta. Mas nem tudo são flores: ela não esconde que o ritmo de gravação 6x1 da Globo é "pesado" e exige fôlego.

A preparação também envolveu muito "feminejo". Fã assumida de Marília Mendonça, Leandra celebra o movimento de mulheres que falam sobre desejos e falhas, algo que sua personagem carrega, mesmo com as nuances sombrias.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo 1 de 10

Um detalhe curioso dos bastidores envolve a filha mais velha da atriz, Júlia, de 11 anos. A pequena não está gostando nada de ver a mãe fazendo par romântico com Daniel de Oliveira. "Como o Daniel é meu amigo, o 'tio Dani', ela está odiando que ele vai ser meu marido na ficção. Ela acha um absurdo!", conta a atriz.