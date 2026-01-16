Acesse sua conta
Por onde andava Leandra Leal? Atriz explica 'sumiço' após 10 anos longe das novelas

Após brilhar como "Empreguete", Leandra Leal assume papel de vilã em 'Coração Acelerado'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:42

Zilá (Leandra Leal) em 'Coração Acelerado' Crédito: Manoella Mello/Globo

Se você sentia saudade de ver Leandra Leal no horário nobre, a espera acabou. Após uma década longe dos folhetins, a eterna "Empreguete" retornou à Globo em "Coração Acelerado", a nova novela das sete. Em entrevistas, a atriz explicou que o "sumiço" foi, na verdade, uma escolha de carreira e de vida.

"Muita coisa mudou nesses dez anos. Só parei de trabalhar dois anos da minha vida: o ano que minha filha chegou e o ano que meu filho nasceu", revelou Leandra. Fora esses momentos dedicados à maternidade, a atriz mergulhou na direção e em séries de sucesso, como Justiça e Aruanas. Mas o convite para viver a ambiciosa Zilá foi o "fora da curva" que a fez encarar novamente a maratona da TV.

Na trama, Zilá é uma empresária do universo sertanejo que vive em pé de guerra com a irmã (Letícia Spiller). Para Leandra, interpretar uma vilã às sete tem um sabor especial. "É libertário, você pode criar coisas totalmente fora do real", conta. Mas nem tudo são flores: ela não esconde que o ritmo de gravação 6x1 da Globo é "pesado" e exige fôlego.

A preparação também envolveu muito "feminejo". Fã assumida de Marília Mendonça, Leandra celebra o movimento de mulheres que falam sobre desejos e falhas, algo que sua personagem carrega, mesmo com as nuances sombrias.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

Um detalhe curioso dos bastidores envolve a filha mais velha da atriz, Júlia, de 11 anos. A pequena não está gostando nada de ver a mãe fazendo par romântico com Daniel de Oliveira. "Como o Daniel é meu amigo, o 'tio Dani', ela está odiando que ele vai ser meu marido na ficção. Ela acha um absurdo!", conta a atriz.

O retorno também marca o reencontro com Isabelle Drummond. Doze anos após brilharem juntas em Cheias de Charme, as duas voltam a dividir o set, agora com Isabelle vivendo a filha de Leandra. 

tv Globo Globo Novela Novelas da Rede Globo Atriz Coração Acelerado Leandra Leal

