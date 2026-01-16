LUTO

Morre Ray Douglas, ícone da seresta e do brega, aos 68 anos

A voz de 'L’Amour', o cantor estava internado há uma semana

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13:05

Ray Douglas, cantor de Brega Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O mundo do brega amanheceu com uma notícia triste nesta sexta-feira (16). Ray Douglas, uma das vozes mais queridas da seresta, faleceu aos 68 anos. O artista, que fez história no Pará, morreu durante a madrugada em um hospital de Imperatriz, no Maranhão, onde já estava internado há cerca de uma semana.

A notícia foi confirmada por familiares e amigos próximos através das redes sociais, gerando uma onda de homenagens. "A música perde um grande cantor e uma grande voz", lamentou uma sobrinha do artista. Embora a causa oficial da morte não tenha sido divulgada pela família, sabe-se que Ray enfrentava complicações de saúde decorrentes da diabetes e já havia sofrido dois AVCs nos últimos anos.

Apesar de ter nascido em Grajaú, no Maranhão, foi no Pará que Ray Douglas se tornou uma verdadeira lenda. Se você já frequentou uma festa de seresta ou um baile de brega no Norte do país, com certeza já cantou sucessos como "L’Amour", "Eu Duvido" e a inesquecível "Vento Norte". Ray também interpretou clássicos, dando sua identidade a canções como "Tentei Te Esquecer" e "Não Toque Esta Música".

Morre Ray Douglas: cantor de 'L'Amour' e ícone do brega 1 de 6

Internado na UTI nos últimos dias, o cantor lutava contra complicações que, segundo a imprensa local, envolviam também problemas pulmonares e trombose.