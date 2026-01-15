HENRI CASTELLI

Ator da Disney morreu durante crise de convulsão; veja alerta dos médicos

Caso de Henri Castelli no BBB reacendeu a lembrança nas redes sociais da morte de Cameron Boyce, que sofreu convulsão causada por epilepsia

Heider Sacramento

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:27 - Atualizado há 3 anos

Cameron Boyce sofreu convulsão causada por epilepsia Crédito: Reprodução

Os dois episódios de convulsão sofridos por Henri Castelli dentro do Big Brother Brasil 26 reacenderam, nas redes sociais, a memória dos fãs de Cameron Boyce. O astro do Disney Channel morreu aos 20 anos, em 2019, após sofrer uma convulsão causada por epilepsia.

"A morte trágica de Cameron foi devido a uma convulsão resultado de uma condição médica contínua, a epilepsia", disse o porta-voz à E! Notícia. "Nós ainda estamos tentando encontrar nosso caminho em meio a este momento extremamente doloroso."

Boyce, que ficou conhecido por seus papéis em Descendentes e Jessie, do Disney Channel, teve a convulsão fatal durante o sono. Casos como esse acontecem durante o chamado SUDEP, termo em inglês que se refere à morte súbita inexplicada em ataques de epilepsia.

Pessoas próximas ao ator pediram privacidade “para que a família e todos os que o conheceram e o amavam possam lamentar sua perda e tomar providências para seu funeral - o que, por si só, é agonizante”.

O ator Adam Sandler, que estrelou com Boyce no filme de 2010 Gente Grande, publicou uma foto dele no Twitter: “Muito jovem. Muito doce. Muito engraçado. O garoto mais legal, mais talentoso e mais decente do mundo. "

Cameron Boyce sofreu convulsão causada por epilepsia Crédito: Divulgação/Disney

Cameron Boyce nasceu em Los Angeles e iniciou a carreira artística aos 9 anos. Ele ganhou notoriedade ao integrar o elenco da série infantil Jessie. A fama se ampliou com sua atuação como um dos protagonistas da franquia televisiva Descendentes, que acompanha os filhos de famosos vilões da Disney.

Na trama, Boyce interpretava Carlos de Vil, herdeiro de Cruella de Vil, de 101 Dálmatas. No cinema, também participou dos filmes Gente Grande e Gente Grande 2, estrelados por Adam Sandler.

Convulsões podem matar?

Convulsões são descargas elétricas anormais no cérebro e podem ter diferentes causas, como privação de sono, estresse intenso, esforço físico extremo, alterações metabólicas ou doenças neurológicas. Elas exigem avaliação médica, especialmente quando se repetem.

A Sociedade Brasileira de Neurologia explica que convulsões isoladas costumam ter bom prognóstico, porém crises prolongadas ou sucessivas aumentam o risco de complicações. “Quando a convulsão dura mais de cinco minutos ou ocorre sem recuperação da consciência entre um episódio e outro, estamos diante de uma emergência médica”, aponta a entidade.

A neurologista ligada à Academia Brasileira de Neurologia destaca que “o maior perigo não está na convulsão em si, mas nas consequências ao redor do episódio, como quedas, traumas, aspiração de secreções e dificuldades respiratórias”.