Ator da Disney morreu durante crise de convulsão; veja alerta dos médicos

Caso de Henri Castelli no BBB reacendeu a lembrança nas redes sociais da morte de Cameron Boyce, que sofreu convulsão causada por epilepsia

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 10:27

 - Atualizado há 3 anos

Cameron Boyce sofreu convulsão causada por epilepsia Crédito: Reprodução

Os dois episódios de convulsão sofridos por Henri Castelli dentro do Big Brother Brasil 26 reacenderam, nas redes sociais, a memória dos fãs de Cameron Boyce. O astro do Disney Channel morreu aos 20 anos, em 2019, após sofrer uma convulsão causada por epilepsia.

"A morte trágica de Cameron foi devido a uma convulsão resultado de uma condição médica contínua, a epilepsia", disse o porta-voz à E! Notícia. "Nós ainda estamos tentando encontrar nosso caminho em meio a este momento extremamente doloroso."

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência

Boyce, que ficou conhecido por seus papéis em Descendentes e Jessie, do Disney Channel, teve a convulsão fatal durante o sono. Casos como esse acontecem durante o chamado SUDEP, termo em inglês que se refere à morte súbita inexplicada em ataques de epilepsia.

Pessoas próximas ao ator pediram privacidade “para que a família e todos os que o conheceram e o amavam possam lamentar sua perda e tomar providências para seu funeral - o que, por si só, é agonizante”.

O ator Adam Sandler, que estrelou com Boyce no filme de 2010 Gente Grande, publicou uma foto dele no Twitter: “Muito jovem. Muito doce. Muito engraçado. O garoto mais legal, mais talentoso e mais decente do mundo. "

Cameron Boyce sofreu convulsão causada por epilepsia
Cameron Boyce sofreu convulsão causada por epilepsia Crédito: Divulgação/Disney

Cameron Boyce nasceu em Los Angeles e iniciou a carreira artística aos 9 anos. Ele ganhou notoriedade ao integrar o elenco da série infantil Jessie. A fama se ampliou com sua atuação como um dos protagonistas da franquia televisiva Descendentes, que acompanha os filhos de famosos vilões da Disney.

BBB 26: Mãe de Henri Castelli passa mal após convulsão do ator

Convulsão pode matar? Caso de Henri Castelli no BBB 26 reacende alerta médico

Henri Castelli volta à casa do BBB 26, tem nova convulsão e confinados se desesperam

Na trama, Boyce interpretava Carlos de Vil, herdeiro de Cruella de Vil, de 101 Dálmatas. No cinema, também participou dos filmes Gente Grande e Gente Grande 2, estrelados por Adam Sandler.

Convulsões podem matar?

Convulsões são descargas elétricas anormais no cérebro e podem ter diferentes causas, como privação de sono, estresse intenso, esforço físico extremo, alterações metabólicas ou doenças neurológicas. Elas exigem avaliação médica, especialmente quando se repetem.

A Sociedade Brasileira de Neurologia explica que convulsões isoladas costumam ter bom prognóstico, porém crises prolongadas ou sucessivas aumentam o risco de complicações. “Quando a convulsão dura mais de cinco minutos ou ocorre sem recuperação da consciência entre um episódio e outro, estamos diante de uma emergência médica”, aponta a entidade.

A neurologista ligada à Academia Brasileira de Neurologia destaca que “o maior perigo não está na convulsão em si, mas nas consequências ao redor do episódio, como quedas, traumas, aspiração de secreções e dificuldades respiratórias”.

A Organização Mundial da Saúde reforça que mortes associadas a convulsões são raras e, quando acontecem, geralmente estão ligadas a causas indiretas. Em documentos técnicos, a OMS aponta que ambientes sem assistência imediata aumentam os riscos, assim como a repetição de crises sem tratamento adequado.

