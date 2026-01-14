Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lembra dele? ‘Popeye Brasileiro’ morre aos 55 anos

Arlindo de Souza ficou conhecido nos anos 2000 ao aparecer em programas de TV exibindo braços alterados por injeção de óleo mineral

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:18

Popeye Brasileiro
Popeye Brasileiro Crédito: Reprodução

Morreu no Recife, aos 55 anos, Arlindo de Souza, conhecido nacionalmente como “Popeye Brasileiro”. Natural de Olinda, ele ganhou notoriedade no início dos anos 2000 ao participar de programas de televisão exibindo o físico alterado após injetar óleo mineral nos braços.

Segundo familiares, Arlindo morreu por complicações relacionadas a problemas renais. Ele estava internado desde dezembro no Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife. A morte ocorreu na madrugada da terça-feira (13).

Popeye Brasileiro

Popeye Brasileiro por Reprodução
Popeye Brasileiro por Reprodução
Popeye Brasileiro por Reprodução
Popeye Brasileiro por Reprodução
Popeye Brasileiro por Reprodução
1 de 5
Popeye Brasileiro por Reprodução

De acordo com o sobrinho, o gestor ambiental Denis Gomes de Luna, o quadro de saúde se agravou nas últimas semanas. “Ele foi internado com problemas renais. Um dos rins dele parou e, na semana do Natal, o outro também parou. O pulmão dele começou a encher de líquido. Ele nem chegou a fazer hemodiálise, porque teve uma parada cardíaca. Ainda não saiu o atestado de óbito, mas acredito que tenha sido por falência múltipla dos órgãos”, relatou.

Conhecido também pelos apelidos de Arlindo Anomalia ou Arlindo Montanha, ele morava no bairro de Águas Compridas, em Olinda. O sepultamento foi marcado para a tarde desta quarta-feira (13), no Cemitério de Águas Compridas.

Leia mais

Imagem - Ana Castela posa de biquíni, recebe cantada de influencer e web vai à loucura

Ana Castela posa de biquíni, recebe cantada de influencer e web vai à loucura

Imagem - Henri Castelli vai deixar o BBB 26? Ator teve duas convulsões na casa

Henri Castelli vai deixar o BBB 26? Ator teve duas convulsões na casa

Imagem - Henri Castelli volta à casa do BBB 26, tem nova convulsão e confinados se desesperam

Henri Castelli volta à casa do BBB 26, tem nova convulsão e confinados se desesperam

Segundo a família, Arlindo começou a praticar musculação ainda na adolescência, ao lado de um irmão, que morreu após ser vítima de um assalto. Após a perda, ele passou a se dedicar de forma mais intensa aos treinos e, influenciado por pessoas do convívio no bairro, começou a injetar óleo nos braços. “Depois disso, participou de vários programas de TV e ganhou certa fama”, contou o sobrinho.

Solteiro e sem filhos, Arlindo tinha baixa escolaridade e trabalhava fazendo bicos como servente de pedreiro. Ele morava com a avó, que ainda não foi informada da morte. “Ele era o xodó dela. Ela é muito idosa e está acamada”, disse Denis.

A história de Arlindo de Souza ficou marcada como um dos casos mais conhecidos de modificação corporal extrema exibidos na televisão brasileira nos anos 2000.

Tags:

Popeye Brasileiro

Mais recentes

Imagem - Ana Castela posa de biquíni, recebe cantada de influencer e web vai à loucura

Ana Castela posa de biquíni, recebe cantada de influencer e web vai à loucura
Imagem - Big Fone toca pela primeira vez no BBB 26 nesta quinta-feira (15)

Big Fone toca pela primeira vez no BBB 26 nesta quinta-feira (15)
Imagem - Casca de limão, canela e gengibre: entenda por que as pessoas estão bebendo essa mistura

Casca de limão, canela e gengibre: entenda por que as pessoas estão bebendo essa mistura

MAIS LIDAS

Imagem - Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas
01

Às vésperas da inauguração, nova rodoviária de Salvador gera incertezas entre lojistas

Imagem - Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa
02

Casal de 20 anos é encontrado morto, nu e com ventilador ligado dentro de casa

Imagem - Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D
03

Titular do Vitória no rebaixamento de 2021 é anunciado por time da Série D

Imagem - Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)
04

Uma virada interna marca o início de uma fase de cura para esses 3 signos nesta quarta-feira (14 de janeiro)