Lembra dele? ‘Popeye Brasileiro’ morre aos 55 anos

Arlindo de Souza ficou conhecido nos anos 2000 ao aparecer em programas de TV exibindo braços alterados por injeção de óleo mineral

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:18

Popeye Brasileiro Crédito: Reprodução

Morreu no Recife, aos 55 anos, Arlindo de Souza, conhecido nacionalmente como “Popeye Brasileiro”. Natural de Olinda, ele ganhou notoriedade no início dos anos 2000 ao participar de programas de televisão exibindo o físico alterado após injetar óleo mineral nos braços.

Segundo familiares, Arlindo morreu por complicações relacionadas a problemas renais. Ele estava internado desde dezembro no Hospital Otávio de Freitas, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife. A morte ocorreu na madrugada da terça-feira (13).

De acordo com o sobrinho, o gestor ambiental Denis Gomes de Luna, o quadro de saúde se agravou nas últimas semanas. “Ele foi internado com problemas renais. Um dos rins dele parou e, na semana do Natal, o outro também parou. O pulmão dele começou a encher de líquido. Ele nem chegou a fazer hemodiálise, porque teve uma parada cardíaca. Ainda não saiu o atestado de óbito, mas acredito que tenha sido por falência múltipla dos órgãos”, relatou.

Conhecido também pelos apelidos de Arlindo Anomalia ou Arlindo Montanha, ele morava no bairro de Águas Compridas, em Olinda. O sepultamento foi marcado para a tarde desta quarta-feira (13), no Cemitério de Águas Compridas.

Segundo a família, Arlindo começou a praticar musculação ainda na adolescência, ao lado de um irmão, que morreu após ser vítima de um assalto. Após a perda, ele passou a se dedicar de forma mais intensa aos treinos e, influenciado por pessoas do convívio no bairro, começou a injetar óleo nos braços. “Depois disso, participou de vários programas de TV e ganhou certa fama”, contou o sobrinho.

Solteiro e sem filhos, Arlindo tinha baixa escolaridade e trabalhava fazendo bicos como servente de pedreiro. Ele morava com a avó, que ainda não foi informada da morte. “Ele era o xodó dela. Ela é muito idosa e está acamada”, disse Denis.