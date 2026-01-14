Ana Castela posa de biquíni, recebe cantada de influencer e web vai à loucura

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:03
Solteira desde o fim do namoro com Zé Felipe, a cantora Ana Castela movimentou as redes sociais ao receber uma cantada do influencer coreano Sunghoon Jang, mais conhecido como Hooni. O comentário foi feito em um vídeo publicado nesta terça-feira (13), em que a artista aparece de biquíni aproveitando um momento de descanso.
Na legenda da postagem, Ana brincou com o clima de verão ao escrever “Era sol que me faltava”. Nos comentários, Hooni chamou atenção ao reagir de forma sugestiva, destacando a beleza da cantora e celebrando o fato de ela estar solteira. A interação rapidamente viralizou e rendeu uma enxurrada de reações dos fãs.
Sunghoon Jang
Internautas se dividiram entre a surpresa e o bom humor. Houve quem comemorasse a investida e quem brincasse com ciúmes da “Boiadeira”, apelido pelo qual Ana Castela é conhecida. Comentários como “meu Deus, você aqui” e “já estão sonhando com Ana e o coreano” se multiplicaram na publicação.
Hooni é conhecido nas redes sociais por dançar hits brasileiros, especialmente funk, e por demonstrar carinho pelo Brasil. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram e no TikTok, o influencer costuma aparecer usando camisas de times brasileiros e da Seleção, além de interagir frequentemente com fãs do país.
Em visitas anteriores ao Brasil, Sunghoon Jang chegou a promover encontros com fãs, oferecendo experiências que iam de selfies a encenações inspiradas em k-dramas. Ana Castela, inclusive, está entre os artistas brasileiros cujas músicas fazem parte do repertório das dancinhas publicadas por ele nas redes.
A troca de comentários entre a cantora e o influencer foi suficiente para colocar o nome dos dois entre os assuntos mais comentados do dia, alimentando a curiosidade dos fãs e movimentando ainda mais a web.