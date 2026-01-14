PARTIU PRA CIMA

Ana Castela posa de biquíni, recebe cantada de influencer e web vai à loucura

Solteira, cantora virou assunto após comentário de Sunghoon Jang, conhecido como Hooni, em publicação nas redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 16:03

Ana Castela posa de biquini Crédito: Reprodução

Solteira desde o fim do namoro com Zé Felipe, a cantora Ana Castela movimentou as redes sociais ao receber uma cantada do influencer coreano Sunghoon Jang, mais conhecido como Hooni. O comentário foi feito em um vídeo publicado nesta terça-feira (13), em que a artista aparece de biquíni aproveitando um momento de descanso.

Na legenda da postagem, Ana brincou com o clima de verão ao escrever “Era sol que me faltava”. Nos comentários, Hooni chamou atenção ao reagir de forma sugestiva, destacando a beleza da cantora e celebrando o fato de ela estar solteira. A interação rapidamente viralizou e rendeu uma enxurrada de reações dos fãs.

Sunghoon Jang 1 de 7

Internautas se dividiram entre a surpresa e o bom humor. Houve quem comemorasse a investida e quem brincasse com ciúmes da “Boiadeira”, apelido pelo qual Ana Castela é conhecida. Comentários como “meu Deus, você aqui” e “já estão sonhando com Ana e o coreano” se multiplicaram na publicação.

Hooni é conhecido nas redes sociais por dançar hits brasileiros, especialmente funk, e por demonstrar carinho pelo Brasil. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram e no TikTok, o influencer costuma aparecer usando camisas de times brasileiros e da Seleção, além de interagir frequentemente com fãs do país.

Em visitas anteriores ao Brasil, Sunghoon Jang chegou a promover encontros com fãs, oferecendo experiências que iam de selfies a encenações inspiradas em k-dramas. Ana Castela, inclusive, está entre os artistas brasileiros cujas músicas fazem parte do repertório das dancinhas publicadas por ele nas redes.