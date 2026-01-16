Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (16) destravam a sorte

Confira o que os astros reservam para o seu bolso hoje

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Chegamos à sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, e se você sentiu uma mistura de euforia com um "puxão de orelha" da realidade, saiba que a culpa é das estrelas. O céu de hoje está em plena vibração: de um lado, a Lua em Sagitário nos empurra para a aventura e o otimismo; do outro, Saturno e o Sol em Capricórnio nos lembram que a sorte sorri para quem tem plano e pé no chão.

Leia mais

Imagem - Enquete BBB 26: Quem deve enfrentar Aline e Ana Paula Renault no primeiro Paredão?

Enquete BBB 26: Quem deve enfrentar Aline e Ana Paula Renault no primeiro Paredão?

Imagem - 'Sinal silencioso': Amigo revela sintoma que Titina Medeiros sentiu antes de descobrir câncer

'Sinal silencioso': Amigo revela sintoma que Titina Medeiros sentiu antes de descobrir câncer

Imagem - Sophie Turner, atriz de 'Game of Thrones', surge como Lara Croft; veja foto

Sophie Turner, atriz de 'Game of Thrones', surge como Lara Croft; veja foto

É o famoso dia do "arriscar com inteligência". Não é apenas sobre jogar, é sobre entender que a energia do universo está pedindo um movimento novo. Quer saber se o seu signo está na mira da fortuna hoje? Prepare o palpite e confira as previsões.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    O desejo de voar alto está enorme, mas não ignore os prazos. No trabalho, você é o centro das atenções. Use essa visibilidade para atrair abundância. Se for apostar, pense em números que representem grandes sonhos.
  • Números da sorte: 9, 18, 45

  • Touro (21/04 a 20/05)
    Hora de desapegar do que não rende mais. Ciclos financeiros antigos se fecham hoje para que novos investimentos floresçam. A sua sorte pode vir de um recurso que estava "escondido" ou esquecido.
  • Números da sorte: 7, 22, 53

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O foco hoje são as pessoas. Uma parceria ou um conselho de alguém de confiança pode ser o caminho para o prêmio. Seja diplomático nas negociações e a prosperidade virá no tempo certo.
  • Números da sorte: 12, 31, 50

Leia mais

Imagem - Sessão da Tarde exibe comédia com Martin Lawrence nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Sessão da Tarde exibe comédia com Martin Lawrence nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Imagem - Hoje (16 de janeiro), a paciência finalmente é recompensada e os signos começam a ver resultados reais

Hoje (16 de janeiro), a paciência finalmente é recompensada e os signos começam a ver resultados reais

Imagem - STF condena 5 ex-integrantes da cúpula da PM do DF a 16 anos de prisão pelo 8 de janeiro

STF condena 5 ex-integrantes da cúpula da PM do DF a 16 anos de prisão pelo 8 de janeiro

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    A rotina está pesada? Organize-se! A sorte hoje gosta de ordem. Resolva as pendências burocráticas e limpe o caminho para que a energia do dinheiro possa fluir sem obstáculos.
  • Números da sorte: 4, 15, 33

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • Seu carisma está brilhando mais que o sol. É um dos melhores dias para se expor e arriscar na criatividade. No amor ou no jogo, sua confiança é o seu maior amuleto nesta sexta.
  • Números da sorte: 1, 19, 28

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    O dia pede que você cuide da sua base. Resolva assuntos de casa ou da família para se sentir leve. A sua sabedoria prática será essencial para escolher as dezenas certas hoje.
  • Números da sorte: 5, 28, 42

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Shows a preços populares: Concha para Todos confirma atrações e datas de 2026

Nova carteira de identidade: SAC Móvel permanece em Salvador no início de 2026

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

2026 é ano bissexto? Entenda como funciona o calendário

Universo em movimento: 5 signos atraem dinheiro com mais facilidade em 2026

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Cuidado com a língua afiada, libriano. Use sua comunicação para vender ideias e atrair aliados. Um contato rápido ou uma notícia que chega por mensagem pode trazer uma dica preciosa de ouro.
  • Números da sorte: 10, 23, 41

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    Dinheiro é o assunto do dia. Você sente vontade de gastar, mas o céu sugere cautela. Que tal investir esse desejo em uma aposta consciente? Gestos concretos trazem resultados sólidos agora.
  • ​Números da sorte: 8, 14, 36

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    A Lua está no seu signo e a energia é toda sua! Você está magnético e com uma visão privilegiada. Só não dê passos maiores que a perna; firme o pé no chão e deixe sua intuição brilhar.
  • Números da sorte: 3, 21, 60

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    Você está com as rédeas na mão, mas o segredo hoje é o silêncio. Trabalhe nos bastidores e planeje seu próximo grande salto. Às vezes, a sorte prefere quem age com discrição.
  • Números da sorte: 11, 24, 44

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Sua vida social pode te levar ao pote de ouro. Esteja entre amigos e grupos de confiança. Alguém do seu círculo pode ser o mensageiro de uma notícia muito lucrativa.
  • Números da sorte: 2, 13, 59

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    ​Sucesso à vista! Sua carreira e imagem pública estão em alta. É o momento de colher os frutos do que você plantou lá atrás. Confie na sua competência e jogue com a cabeça de vencedor.
  • Números da sorte: 6, 20, 55

​Dica para hoje: Nesta sexta, o equilíbrio é tudo. Sonhe como um sagitariano, mas execute como um capricorniano. A sorte inesperada gosta de quem se prepara para recebê-la.

Leia mais

Imagem - Ilê Aiyê elege Deusa do Ébano neste sábado (17); confira atrações e valores

Ilê Aiyê elege Deusa do Ébano neste sábado (17); confira atrações e valores

Imagem - Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Sandra morre em 'Êta Mundo Melhor?' Vilã leva tiro para salvar Celso; veja o resumo (12 a 17 de janeiro)

Imagem - Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Quer cheiro de banho tomado? Conheça 5 body splashes cítricos para o verão

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Grávida, esposa de Pedro se pronuncia após marido confessar traição no BBB 26: 'Momento delicado'

Grávida, esposa de Pedro se pronuncia após marido confessar traição no BBB 26: 'Momento delicado'
Imagem - Médicos fazem alerta: uso prolongado de omeprazol pode afetar saúde óssea e está ligado ao aumento do risco de câncer

Médicos fazem alerta: uso prolongado de omeprazol pode afetar saúde óssea e está ligado ao aumento do risco de câncer
Imagem - Carta 'A Luz' domina o Baralho Cigano de hoje (16 de janeiro): clareza revela verdades e reorganiza caminhos

Carta 'A Luz' domina o Baralho Cigano de hoje (16 de janeiro): clareza revela verdades e reorganiza caminhos

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim
01

Homem é morto a tiros e outras sete pessoas ficam feridas durante Lavagem do Bonfim

Imagem - Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia
02

Fábrica clandestina de bebidas é fechada em cidade na Bahia

Imagem - Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo
03

Tiroteio em avenida próxima à Lavagem do Bonfim deixa dois mortos em Salvador; veja vídeo

Imagem - Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa
04

Entenda a sequela irreversível de Henri Castelli após sofrer agressão de empresário e corretor em festa