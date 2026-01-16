Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (16) destravam a sorte

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:00
Chegamos à sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, e se você sentiu uma mistura de euforia com um "puxão de orelha" da realidade, saiba que a culpa é das estrelas. O céu de hoje está em plena vibração: de um lado, a Lua em Sagitário nos empurra para a aventura e o otimismo; do outro, Saturno e o Sol em Capricórnio nos lembram que a sorte sorri para quem tem plano e pé no chão.
É o famoso dia do "arriscar com inteligência". Não é apenas sobre jogar, é sobre entender que a energia do universo está pedindo um movimento novo. Quer saber se o seu signo está na mira da fortuna hoje? Prepare o palpite e confira as previsões.
Dica para hoje: Nesta sexta, o equilíbrio é tudo. Sonhe como um sagitariano, mas execute como um capricorniano. A sorte inesperada gosta de quem se prepara para recebê-la.