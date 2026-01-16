ASTROLOGIA

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta sexta (16) destravam a sorte

Confira o que os astros reservam para o seu bolso hoje

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 06:00

Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Chegamos à sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, e se você sentiu uma mistura de euforia com um "puxão de orelha" da realidade, saiba que a culpa é das estrelas. O céu de hoje está em plena vibração: de um lado, a Lua em Sagitário nos empurra para a aventura e o otimismo; do outro, Saturno e o Sol em Capricórnio nos lembram que a sorte sorri para quem tem plano e pé no chão.

É o famoso dia do "arriscar com inteligência". Não é apenas sobre jogar, é sobre entender que a energia do universo está pedindo um movimento novo. Quer saber se o seu signo está na mira da fortuna hoje? Prepare o palpite e confira as previsões.

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

O desejo de voar alto está enorme, mas não ignore os prazos. No trabalho, você é o centro das atenções. Use essa visibilidade para atrair abundância. Se for apostar, pense em números que representem grandes sonhos. Números da sorte: 9, 18, 45

Touro (21/04 a 20/05)

Hora de desapegar do que não rende mais. Ciclos financeiros antigos se fecham hoje para que novos investimentos floresçam. A sua sorte pode vir de um recurso que estava "escondido" ou esquecido. Números da sorte: 7, 22, 53

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O foco hoje são as pessoas. Uma parceria ou um conselho de alguém de confiança pode ser o caminho para o prêmio. Seja diplomático nas negociações e a prosperidade virá no tempo certo. Números da sorte: 12, 31, 50

Câncer (21/06 a 22/07)

A rotina está pesada? Organize-se! A sorte hoje gosta de ordem. Resolva as pendências burocráticas e limpe o caminho para que a energia do dinheiro possa fluir sem obstáculos. Números da sorte: 4, 15, 33

Leão (22/07 a 22/08)



Seu carisma está brilhando mais que o sol. É um dos melhores dias para se expor e arriscar na criatividade. No amor ou no jogo, sua confiança é o seu maior amuleto nesta sexta. Números da sorte: 1, 19, 28

Virgem (23/08 a 22/09)

O dia pede que você cuide da sua base. Resolva assuntos de casa ou da família para se sentir leve. A sua sabedoria prática será essencial para escolher as dezenas certas hoje. Números da sorte: 5, 28, 42

Libra (23/09 a 22/10)

Cuidado com a língua afiada, libriano. Use sua comunicação para vender ideias e atrair aliados. Um contato rápido ou uma notícia que chega por mensagem pode trazer uma dica preciosa de ouro. Números da sorte: 10, 23, 41

Escorpião (23/10 a 21/11)

Dinheiro é o assunto do dia. Você sente vontade de gastar, mas o céu sugere cautela. Que tal investir esse desejo em uma aposta consciente? Gestos concretos trazem resultados sólidos agora. ​Números da sorte: 8, 14, 36



Sagitário (22/11 a 21/12)

A Lua está no seu signo e a energia é toda sua! Você está magnético e com uma visão privilegiada. Só não dê passos maiores que a perna; firme o pé no chão e deixe sua intuição brilhar. Números da sorte: 3, 21, 60

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Você está com as rédeas na mão, mas o segredo hoje é o silêncio. Trabalhe nos bastidores e planeje seu próximo grande salto. Às vezes, a sorte prefere quem age com discrição. Números da sorte: 11, 24, 44

Aquário (20/01 a 18/02)

Sua vida social pode te levar ao pote de ouro. Esteja entre amigos e grupos de confiança. Alguém do seu círculo pode ser o mensageiro de uma notícia muito lucrativa. Números da sorte: 2, 13, 59

Peixes (20/02 a 20/03)

​Sucesso à vista! Sua carreira e imagem pública estão em alta. É o momento de colher os frutos do que você plantou lá atrás. Confie na sua competência e jogue com a cabeça de vencedor. Números da sorte: 6, 20, 55