Sessão da Tarde exibe comédia com Martin Lawrence nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Filme com famoso ator americano aborda conflitos familiares de maneira divertida e cômica

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:00

Nada com uma boa comédia para divertir e arrancar risos durante a tarde. Nesta sexta-feira (16), a Sessão da Tarde exibe o filme “O Bom Filho À Casa Torna”.

No longa, Roscoe Jenkins (Martin Lawrence), famoso apresentador de talk show, volta para casa para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Foram dez anos longe da Geórgia e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério.

'O Bom Filho À Casa Torna'

Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, as 15h40.

Sessão da Tarde

