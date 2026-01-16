FILME

Sessão da Tarde exibe comédia com Martin Lawrence nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Filme com famoso ator americano aborda conflitos familiares de maneira divertida e cômica

Felipe Sena

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:00

Comédia é exibida na Sessão da Tarde Crédito: Reprodução

Nada com uma boa comédia para divertir e arrancar risos durante a tarde. Nesta sexta-feira (16), a Sessão da Tarde exibe o filme “O Bom Filho À Casa Torna”.

No longa, Roscoe Jenkins (Martin Lawrence), famoso apresentador de talk show, volta para casa para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Foram dez anos longe da Geórgia e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério.

