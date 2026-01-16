Sessão da Tarde exibe comédia com Martin Lawrence nesta sexta-feira (16 de janeiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 11:00
Nada com uma boa comédia para divertir e arrancar risos durante a tarde. Nesta sexta-feira (16), a Sessão da Tarde exibe o filme “O Bom Filho À Casa Torna”.
No longa, Roscoe Jenkins (Martin Lawrence), famoso apresentador de talk show, volta para casa para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Foram dez anos longe da Geórgia e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério.
'O Bom Filho À Casa Torna'
Sessão da Tarde é exibida após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”, as 15h40.