'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:01
O que parecia um gesto digno de filme de romance acabou se tornando um pesadelo para Paolla Oliveira. Nesta sexta-feira (16), a atriz usou suas redes sociais para colocar os pingos nos is sobre o tal "caminhão de rosas" que recebeu em seu condomínio na Barra da Tijuca. E o tom não foi de agradecimento, mas de indignação.
Paolla classificou o episódio como uma invasão de privacidade e um desrespeito aos seus limites. Segundo ela, o mais grave não foram as flores em si, mas o fato de um estranho ter conseguido seu endereço residencial sem autorização e ainda ter documentado a entrega para que o caso virasse notícia.
Diferente do que circulou nos bastidores e nas redes sociais, a atriz desmentiu a magnitude do presente. "Não teve caminhão, não teve mil buquês, no máximo uns 30. Eu não sei e nem me interessa quanto custou", disparou Paolla. Ela revelou ainda um detalhe bizarro: junto com as rosas, o admirador enviou um "manual" de como ela deveria organizar as flores dentro da própria casa.
"É quase cômico, mas é sério. Diz muito sobre como alguém se sente no direito de dizer, dentro do meu espaço, que eu devo seguir um script", lamentou a atriz, que está solteira desde dezembro, após o fim do namoro de cinco anos com Diogo Nogueira.
Paolla Oliveira
Para Paolla, o gesto reforça uma cultura problemática de que mulheres que não estão em um relacionamento são "território aberto" para abordagens invasivas travestidas de romantismo. Ela aproveitou o alcance para deixar um conselho às seguidoras: "Se te deu incômodo, confia no teu incômodo. Carinho de verdade respeita limite".
Com o desabafo, Paolla Oliveira deixa claro que nem todo gesto grandioso é sinônimo de romance. Ao expor a situação, a atriz reforça a importância de respeitar a privacidade e os limites individuais.