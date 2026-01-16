DESABAFO

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Atriz soltou o verbo após ter o endereço vazado e rebateu boatos sobre o valor do "presente"

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:01

Paolla Oliveira recebeu um caminhão de rosas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que parecia um gesto digno de filme de romance acabou se tornando um pesadelo para Paolla Oliveira. Nesta sexta-feira (16), a atriz usou suas redes sociais para colocar os pingos nos is sobre o tal "caminhão de rosas" que recebeu em seu condomínio na Barra da Tijuca. E o tom não foi de agradecimento, mas de indignação.

Paolla classificou o episódio como uma invasão de privacidade e um desrespeito aos seus limites. Segundo ela, o mais grave não foram as flores em si, mas o fato de um estranho ter conseguido seu endereço residencial sem autorização e ainda ter documentado a entrega para que o caso virasse notícia.

Diferente do que circulou nos bastidores e nas redes sociais, a atriz desmentiu a magnitude do presente. "Não teve caminhão, não teve mil buquês, no máximo uns 30. Eu não sei e nem me interessa quanto custou", disparou Paolla. Ela revelou ainda um detalhe bizarro: junto com as rosas, o admirador enviou um "manual" de como ela deveria organizar as flores dentro da própria casa.

"É quase cômico, mas é sério. Diz muito sobre como alguém se sente no direito de dizer, dentro do meu espaço, que eu devo seguir um script", lamentou a atriz, que está solteira desde dezembro, após o fim do namoro de cinco anos com Diogo Nogueira.

Paolla Oliveira 1 de 25

Para Paolla, o gesto reforça uma cultura problemática de que mulheres que não estão em um relacionamento são "território aberto" para abordagens invasivas travestidas de romantismo. Ela aproveitou o alcance para deixar um conselho às seguidoras: "Se te deu incômodo, confia no teu incômodo. Carinho de verdade respeita limite".