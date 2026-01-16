Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Invasão de privacidade': Paolla Oliveira quebra o silêncio sobre caminhão de rosas e faz alerta

Atriz soltou o verbo após ter o endereço vazado e rebateu boatos sobre o valor do "presente"

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:01

auto-upload
Paolla Oliveira recebeu um caminhão de rosas Crédito: Reprodução/Redes Sociais 

O que parecia um gesto digno de filme de romance acabou se tornando um pesadelo para Paolla Oliveira. Nesta sexta-feira (16), a atriz usou suas redes sociais para colocar os pingos nos is sobre o tal "caminhão de rosas" que recebeu em seu condomínio na Barra da Tijuca. E o tom não foi de agradecimento, mas de indignação.

Paolla classificou o episódio como uma invasão de privacidade e um desrespeito aos seus limites. Segundo ela, o mais grave não foram as flores em si, mas o fato de um estranho ter conseguido seu endereço residencial sem autorização e ainda ter documentado a entrega para que o caso virasse notícia.

Leia mais

Imagem - Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Imagem - Ernesto manda matar Celso, mas atinge Sandra: Confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (16)

Ernesto manda matar Celso, mas atinge Sandra: Confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (16)

Imagem - Dinheiro no bolso? 4 signos podem receber presente inesperado ainda nesta sexta (16 de janeiro)

Dinheiro no bolso? 4 signos podem receber presente inesperado ainda nesta sexta (16 de janeiro)

Diferente do que circulou nos bastidores e nas redes sociais, a atriz desmentiu a magnitude do presente. "Não teve caminhão, não teve mil buquês, no máximo uns 30. Eu não sei e nem me interessa quanto custou", disparou Paolla. Ela revelou ainda um detalhe bizarro: junto com as rosas, o admirador enviou um "manual" de como ela deveria organizar as flores dentro da própria casa.

"É quase cômico, mas é sério. Diz muito sobre como alguém se sente no direito de dizer, dentro do meu espaço, que eu devo seguir um script", lamentou a atriz, que está solteira desde dezembro, após o fim do namoro de cinco anos com Diogo Nogueira.

Paolla Oliveira

Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira fala sobre flores que recebeu de estranho por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira lamenta morte do avô por Reprodução / Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira seminua em "Felizes para Sempre?" por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira por Reprodução
Diogo Nogueira e Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Divulgação
Paolla Oliveira e Sabrina Sato por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução
Paolla Oliveira por Fantástico/ Reprodução
Paolla Oliveira por Reprodução/Redes Sociais
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
1 de 25
Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Paolla Oliveira é surpreendida com caminhão de rosas avaliado em R$ 10 mil; saiba quem enviou

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira interagem nas redes sociais, e fãs cogitam reconciliação

Como é a mansão que Paolla Oliveira morava com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira se despede de Heleninha Roitman, de Vale Tudo, com mudança no visual

Paolla Oliveira fala sobre Virginia na Grande Rio e dispara: ‘Temos valores diferentes’

Para Paolla, o gesto reforça uma cultura problemática de que mulheres que não estão em um relacionamento são "território aberto" para abordagens invasivas travestidas de romantismo. Ela aproveitou o alcance para deixar um conselho às seguidoras: "Se te deu incômodo, confia no teu incômodo. Carinho de verdade respeita limite".

Com o desabafo, Paolla Oliveira deixa claro que nem todo gesto grandioso é sinônimo de romance. Ao expor a situação, a atriz reforça a importância de respeitar a privacidade e os limites individuais.

Leia mais

Imagem - BBB 26: Pedro é apelidado de 'Novo Buda' e web detona falta de repertório: 'Só fala que traiu'

BBB 26: Pedro é apelidado de 'Novo Buda' e web detona falta de repertório: 'Só fala que traiu'

Imagem - Mica Lauro 2026 começa hoje (16): Saiba o horário do show de Tony Salles e veja a programação

Mica Lauro 2026 começa hoje (16): Saiba o horário do show de Tony Salles e veja a programação

Imagem - Por onde andava Leandra Leal? Atriz explica 'sumiço' após 10 anos longe das novelas

Por onde andava Leandra Leal? Atriz explica 'sumiço' após 10 anos longe das novelas

Tags:

Flores Presente Paolla Oliveira Rosas

Mais recentes

Imagem - Eles sabem quando estamos tristes: cães são capazes de perceber as emoções humanas e se apegar emocionalmente

Eles sabem quando estamos tristes: cães são capazes de perceber as emoções humanas e se apegar emocionalmente
Imagem - Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal

Juliano Floss e Milena revelam paladar infantil no BBB 26: Saiba o que é e se faz mal
Imagem - Dinheiro no bolso? 4 signos podem receber presente inesperado ainda nesta sexta (16 de janeiro)

Dinheiro no bolso? 4 signos podem receber presente inesperado ainda nesta sexta (16 de janeiro)

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
01

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval
02

Troféu CORREIO Folia 2026: Vote na melhor música do Carnaval

Imagem - Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)
03

Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)

Imagem - Quem é a “advogata” desalojada de cela para dar lugar a Bolsonaro
04

Quem é a “advogata” desalojada de cela para dar lugar a Bolsonaro