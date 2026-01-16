NOVELA DAS 6

Ernesto manda matar Celso, mas atinge Sandra: Confira resumo de 'Êta Mundo Melhor!' desta sexta (16)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) e Ernesto (Eriberto Leão) Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima de tensão em Êta Mundo Melhor! atinge o seu ponto máximo nesta sexta-feira (16). O confronto entre Celso e Ernesto deixa de ser apenas uma troca de ameaças e se transforma em uma tragédia familiar. Após sofrer um ultimato, Ernesto finge recuar, mas Sandra logo percebe que o amante está planejando algo definitivo contra seu irmão.

A intuição da vilã se confirma após um alerta de Olga. Ao deduzir que Ernesto enviou um matador para eliminar Celso, Sandra age por impulso: no momento do disparo, ela se coloca na frente do irmão e acaba atingida pelo tiro. O gesto heroico deixa todos em choque e levanta a dúvida se a personagem sobreviverá ao ferimento.

Em paralelo, a saúde de Míriam apresenta uma piora significativa, exigindo que Estela redobre os cuidados com a pequena Anabela. Já Túlio, após refletir sobre seus sentimentos, decide cancelar sua viagem para o Rio de Janeiro, optando por permanecer em São Paulo.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Na Casa dos Anjos, Maria Pureza finalmente encontra um refúgio ao ser acolhida por Zulma. Enquanto isso, Cunegundes ignora o caos ao seu redor e foca em seus próprios interesses, pedindo ajuda para montar um musical sobre sua trajetória de vida. O capítulo encerra com o suspense sobre o estado de saúde de Sandra e as consequências do crime de Ernesto.