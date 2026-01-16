ASTROLOGIA

Dinheiro no bolso? 4 signos podem receber presente inesperado ainda nesta sexta (16 de janeiro)

A "Lua da Expansão" foca no seu bolso; saiba como equilibrar o desejo de gastar com a estratégia de ganhar mais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 16:30

Signos e presente do universo Crédito: Imagem gerada por IA

Sexta-feira costuma ser dia de gastar, mas o céu de hoje avisa: é dia de lucrar com inteligência. Com a Lua em Sagitário ativando o setor financeiro de vários signos e o Sol em Capricórnio trazendo a disciplina necessária, a sorte hoje acompanha quem tem estratégia.

Para Escorpião, Áries, Aquário e Capricórnio, o dia 16 de janeiro pode trazer uma notícia surpreendente sobre investimentos, pagamentos ou novas fontes de renda.



Para os escorpianos, a dica é clara: avalie seu valor profissional. É um ótimo momento para renegociar ou planejar como fazer seu dinheiro render mais.

Áries e Aquário devem focar no networking e em parcerias éticas; uma conversa com amigos ou grupos sociais pode revelar uma oportunidade de negócio que estava escondida. O sucesso financeiro hoje não vem do acaso, mas da sua capacidade de estar no lugar certo, com as pessoas certas.



O capricorniano, com o Sol ainda em seu signo, tem o comando das situações. No entanto, a Lua sugere que você guarde seus planos de investimento em segredo por mais um tempo.

Nem tudo precisa ser anunciado para ser lucrativo. Use o pragmatismo de Saturno para evitar compras impulsivas por mero prazer e foque na sua sustentabilidade material de longo prazo.



Confira seus números da sorte e mantenha a atenção redobrada em contratos e boletos. A energia de hoje favorece a organização financeira que gera liberdade futura.