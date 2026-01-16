Acesse sua conta
BBB 26: Pedro é apelidado de 'Novo Buda' e web detona falta de repertório: 'Só fala que traiu'

Com mais de oito confissões de infidelidade em poucos dias, o curitibano virou alvo de piadas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:10

Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26
Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26 Crédito: Reprodução/Instagram

Se você assistiu o Big Brother Brasil nos últimos dias, as chances de ter ouvido Pedro falar que traiu a esposa são de quase 100%. O participante, que entrou pela dinâmica da Casa de Vidro, parece ter um único assunto na casa: o fato de ter sido infiel com Rayne Luiza, sua companheira que está grávida de sete meses.

O que começou como um desabafo de "homem arrependido" logo cansou o público e os próprios colegas de confinamento. No X (antigo Twitter), Pedro virou meme. "Se tirar a frase 'eu traí minha esposa' da boca do Pedro, ele fica sem repertório", disparou um internauta. Até o humorista Rafael Portugal entrou na onda: "Acho que ele não contou vezes suficientes ainda!", ironizou.

Uma teoria começou a ganhar força entre os telespectadores: a de que Pedro está tentando repetir o "enredo de sucesso" de Lucas Buda e Camila Moura no BBB 24.

Para quem não lembra, a exposição da crise no casamento de Buda fez Camila saltar do anonimato para milhões de seguidores e contratos publicitários de peso. O público notou que Rayne, a esposa de Pedro, já saltou para mais de 100 mil seguidores em tempo recorde. Seria essa uma tática calculada para fazer o nome da esposa brilhar aqui fora?

Diferente de Camila Moura, que "chutou o balde" publicamente na edição passada, Rayne Luiza adotou um tom bem mais reservado. Em meio à polêmica, ela usou as redes sociais para pedir respeito e privacidade, lembrando que está em uma fase delicada da gestação.

Enquanto Pedro Henrique afirma que seu objetivo no reality é dar uma vida melhor para a filha que está a caminho, o público segue com a "pulga atrás da orelha". Afinal, o brother está realmente arrependido ou apenas tentando criar um personagem que gere engajamento?

