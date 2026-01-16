BBB 26

Pedro, do BBB 26, já revelou faturar R$ 20 mil em um mês; web reage: 'Um grande mentiroso'

Entrevista antiga do ambulante voltou a viralizar após falas do brother sobre dificuldades financeiras

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 12:57

Pedro, do BBB 26, com Gualdezi Crédito: Reprodução/Instagram

Uma entrevista concedida por Pedro Henrique Espíndola em março de 2025 voltou a circular nas redes sociais após a entrada do vendedor ambulante no BBB 26. Apresentado no reality como um jovem que saiu "do zero", o participante já relatava, antes do programa, uma situação financeira mais estruturada, com renda elevada e patrimônio conquistado trabalhando por conta própria nas ruas de Curitiba (PR).

O vídeo foi gravado pelo influenciador Leonardo Gualdezi, conhecido por entrevistar anônimos sobre trabalho e renda. Na conversa, Pedro contou que atuava como ambulante desde 2023, vendendo flores e trufas. Segundo ele, a atividade ia além do comércio. "Aqui a gente não vende só rosas, a gente dá um pouquinho de amor e solidariedade também. Além de presentear, vai ajudar o próximo".

Durante o bate-papo, o brother mostrou o extrato bancário e revelou que sua renda mensal podia chegar a até R$ 20 mil em períodos de maior movimento. "Olha quanto que entrou nesse mês de março. Entrou 20 pila na conta", disse, ao exibir o valor de R$ 20.542,88 na tela do celular.

Pedro foi questionado se já tinha conseguido conquistar algum patrimônio e ter uma vida estável e contou que possuía dois imóveis. "Tenho uma casa aqui em Curitiba, dois carros, um Ford Ka e um Polo, e um terreno na praia", relatou.

Antes de se tornar ambulante, Pedro contou que passou por diferentes profissões, como desossador em frigorífico, coletor de lixo e garçom. As experiências, segundo ele, moldaram sua visão sobre trabalho e independência financeira. "Depois que conheci a rua e comecei a trabalhar como ambulante, nunca mais quis trabalhar para os outros. Jamais voltaria (a ser CLT)", afirmou no vídeo.

Para o participante, o esforço como autônomo pode render tanto quanto um emprego formal. "Se você trabalhar para você o mesmo tanto que você trabalha para os outros, você faz o seu negócio acontecer", completou.

A entrevista voltou a repercutir nas redes sociais após as declarações recentes de Pedro no BBB 26, nas quais ele afirma não ter dinheiro suficiente para bancar o enxoval do primeiro filho. Isso gerou questionamentos entre internautas sobre sua real situação financeira.

Além disso, uma jovem, que se intitula como Yas e diz ser ex-namorada do ambulante, acusou o confinado de mentir sobre sua situação financeira, além de ter sido infiel, agressivo e tóxico durante o relacionamento. Yas ainda afirmou que os dois imóveis citados pelo brother seriam da sua família.