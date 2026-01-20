Acesse sua conta
Como é a mansão de Aline Campos com spa, vista para ponto turístico e vizinha à residência de Anitta

Casa da modelo ainda tem academia e espaço especial para 17 gatos e dois cachorros

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 22:19

Mansão de Aline foi construída há dois anos
Mansão de Aline foi construída há dois anos Crédito: Reprodução | Instagram

Aline Campos não escapou do primeiro Paredão do Big Brother Brasil 2026, e ainda ganhou uma rival no reality, Ana Paula Renault, que tem grande torcida do público. Caso deixe a competição nesta terça-feira (20), a modelo voltará para sua residência confortável, próxima a um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e reformada há dois anos.

Aline mora em um condomínio do Itanhangá, bairro nobre da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, onde também residem duas celebridades, Anitta e Tatá Werneck. A área externa da casa da atriz tem vista para a Pedra da Gávea.

Mansão de Aline Campos

Mansão de Aline fica no Rio de Janeiro
Mansão de Aline fica no Rio de Janeiro
Mansão de Aline fica no Rio de Janeiro
Mansão de Aline fica no Rio de Janeiro
Mansão de Aline fica no Rio de Janeiro
Mansão de Aline fica no Rio de Janeiro
Mansão de Aline fica no Rio de Janeiro
1 de 7
Mansão de Aline fica no Rio de Janeiro por Reprodução | Redes Sociais

A mansão de Aline tem diversos espaços comuns, como área gourmet, spa, sauna e academia de ginástica. Na área externa, fica a piscina e jardim com paisagismo, que dá um toque de ambiente leve e com contato com a natureza.

A residência também chama atenção por ter uma “casinha” para seus pets. No total, são 17 gatos e dois cachorros. Foi construída uma área com brinquedos, área externas e até som para que os animais ouçam frequências.

Tags:

Mansão Aline Campos bbb 26

