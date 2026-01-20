BBB 26

Como é a mansão de Aline Campos com spa, vista para ponto turístico e vizinha à residência de Anitta

Casa da modelo ainda tem academia e espaço especial para 17 gatos e dois cachorros

Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 22:19

Mansão de Aline foi construída há dois anos Crédito: Reprodução | Instagram

Aline Campos não escapou do primeiro Paredão do Big Brother Brasil 2026, e ainda ganhou uma rival no reality, Ana Paula Renault, que tem grande torcida do público. Caso deixe a competição nesta terça-feira (20), a modelo voltará para sua residência confortável, próxima a um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de Janeiro, na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, e reformada há dois anos.

Aline mora em um condomínio do Itanhangá, bairro nobre da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, onde também residem duas celebridades, Anitta e Tatá Werneck. A área externa da casa da atriz tem vista para a Pedra da Gávea.

Mansão de Aline Campos 1 de 7

A mansão de Aline tem diversos espaços comuns, como área gourmet, spa, sauna e academia de ginástica. Na área externa, fica a piscina e jardim com paisagismo, que dá um toque de ambiente leve e com contato com a natureza.