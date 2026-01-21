ASTROLOGIA

O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)

Com a Lua em Peixes, o portal do passado se abre

​Se você sentiu um aperto no peito ou aquela vontade súbita de mandar uma mensagem para alguém que já passou pela sua vida, saiba que não é coincidência.

Hoje, o movimento lunar mexe com as águas profundas da nossa memória emocional. Para os Arianos, a saudade bate forte, mas pede cautela: é hora de entender o que ficou mal resolvido.

Já para os Leoninos, a paixão atinge o nível "tudo ou nada", ideal para quem quer colocar os pingos nos is e decidir se o fogo ainda queima.