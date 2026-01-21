Acesse sua conta
O que é seu volta: Universo anuncia reconciliações e 'segunda chance' para 3 signos nesta quarta (21 de janeiro)

Com a Lua em Peixes, o portal do passado se abre

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 06:33

Signos
Signos Crédito: Reprodução/Shutterstock

​Se você sentiu um aperto no peito ou aquela vontade súbita de mandar uma mensagem para alguém que já passou pela sua vida, saiba que não é coincidência.

Hoje, o movimento lunar mexe com as águas profundas da nossa memória emocional. Para os Arianos, a saudade bate forte, mas pede cautela: é hora de entender o que ficou mal resolvido.

Já para os Leoninos, a paixão atinge o nível "tudo ou nada", ideal para quem quer colocar os pingos nos is e decidir se o fogo ainda queima.

Se você é de Peixes, seu brilho natural atrai olhares e corações antigos. O conselho do dia? Ouça sua intuição antes de abrir a porta; nem todo mundo que volta merece entrar, mas quem volta hoje, traz uma lição.

