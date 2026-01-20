Acesse sua conta
BBB 26: Aline Campos é a primeira eliminada com 61,64% dos votos

Modelo e apresentadora deixou o reality nesta terça-feira (20) após o primeiro Paredão

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 23:35

BBB 26: Aline Campos estava no grupo Camarote Crédito: Globo/Manoella Mello

Chegou o momento de Aline dizer “tchau” para o BBB 26. A participante que ficou apenas uma semana na casa, rendeu bons assuntos, levou a cultura “namaste” para o reality e ficou apelidada como “planta”, pela rival Ana Paula Renault e internautas. Aline Campos deixou o BBB 26, com 61,64% dos votos.

Quem não lembra do bordão “vai verão, vem verão” de uma marca de cerveja que fez sucesso a alguns anos atrás? Aline era musa da propaganda, além de bailarina, atriz, repórter, apresentadora e empresária. Aos 38 anos, Aline tem um currículo extenso e fez parte do grupo Camarote no BBB 26.

Confira o Antes e Depois de Aline Campos após procedimentos estéticos

BBB 26: Aline Campos está no grupo Camarote

Dentro do reality, Aline protagonizou momentos decisivos, como quando recebeu o poder de indicar uma pessoa ao Paredão e sua mira foi certeira em Ana Paula, que fica na casa. Além de ter passado por momentos engraçados também, como meditação em meio a primeira festa do reality, com a presença da cantora Anitta.

Aline tem uma relação profunda e diária com a meditação, utilizando a prática como uma ferramenta de autocontrole, foco e conexão, principalmente dentro da dinâmica competitiva e de pressão do programa.

Dentro do BBB, Aline destacou que a meditação a ajuda a manter a presença e a consciência, permitindo que ela lide com situações de conflito, humilhação ou injustiça sem reagir compulsivamente.

Na dinâmica do Sincerão que aconteceu nesta segunda-feira (19), Alline reclamou do espírito coletivo de Ana Paula. “Eu não quero que Ana Paula ganhe o BBB 26. Eu não acredito que seja justo uma campeã que não tenha espírito de coletivo. Coletivo é coletivo, e não só as pessoas que ela traz e escolhe para estar no grupo dela. Por exemplo, quando eu disse que precisava comprar uma caixa de ovo a mais com as minhas próprias estalecas, e ela disse que isso seria fora do coletivo", afirmou Aline.

Ana Paula rebateu: “Se eu sou contra o coletivo, ela que queria comprar o ovinho só para ela. Aqui é um jogo! De certa forma, quem vai ganhar é um só. Esta justificativa que você deu não tem nada a ver com nada. Você criou um problema comigo que só você tem, então engole esse problema. Isso tem a ver só com você, não tem nada a ver comigo. Você inventou isso da sua cabeça e vai ter que levar até o final. E amanhã nós vamos ver o que vai dar".

Durante conversa com outros sisters, Aline já tinha afirmado que gostaria de ir para o Paredão com Ana Paula. A jornalista, por sua vez, ainda durante a dinâmica do Sincerão reforçou que Aline estaria “criando um problema que só existe na cabeça dela”.

Relembre trajetória de Aline fora do BBB 26

Nascida e criada no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro, Aline se preparou desde cedo para os palcos da vida. Aos três anos, incentivada pela mãe, que é artista plástica, começou as aulas de balé.

Com energia e força, Aline não desistiu nem mesmo quando não conseguia o que queria. Foi assim que chegou a um dos principais palcos da TV brasileira. Após reprovar em quatro testes, ela integrou entre 2011 e 2014 o Balé do Faustão, onde ganhou destaque e projeção.

Aline Campos (BBB 26)

Aline Campos

Também foi apresentadora, repórter, atriz, além de se transformar em influenciadora e musa fitness. Em meio às mudanças, Aline modificou até o nome. Antes “Riscado”, ela trocou o sobrenome artístico após a separação do ex-esposo, pai do filho Nathan, hoje com 14 anos. No BBB, como Maria Lúcia, mãe de Aline, já tinha afirmado, ela tentou “mostrar o seu melhor”, mesmo que em curto espaço de tempo, e de certa forma, marcou a edição do reality.

Tags:

Aline Campos Casa do bbb 26

