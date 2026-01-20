BBB 26

Sincerão tem votos em quem não deve ganhar o BBB 26, bate-boca e formação de alianças; saiba tudo o que rolou

Dinâmica estreitou laços e esquentou o clima entre os brothers

Felipe Sena

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 00:28

Ana Paula Renault é a favorita do Pipocômetro, enquanto Aline Campos ganha touca de pipoca Crédito: Reprodução | TV Globo

Aos poucos o BBB 26 vai se moldando em grupos e estratégias em busca do tão sonhado prêmio de R$ 5 milhões, e na noite desta segunda-feira (19) aconteceu o Sincerão, que busca colocar todos os sisters um a frente do outro para dizer umas ‘boas verdades’ e colocar ‘fogo no parquinho’, e desta vez, não foi diferente.



Com uma dinâmica diferente, o reality trouxe anônimos e familiares de alguns participantes para o estúdio para acompanharem a dinâmica, como foi o caso da mãe de Aline Campos, Maria Lúcia, da mãe de Milena, Neide, e a irmã de Ana Paula Renault, Cida. Os anônimos que foram trazidos puderam votar no pipocômetro de quem teve o melhor e pior argumento, em rodadas.

Tadeu Schmidt, apresentador do reality, explicou que cada sister poderia escolher quem estaria em seu pódio na final, do 2ª e 3 lugarª, e quem não deseja que seja campeão do reality de nenhuma forma. E a pessoa votada tem direito a réplica.

O primeiro foi o líder da semana, Alberto Cowboy. Confira como ficou a votação dos protagonistas do momento:

Alberto Cowboy

O cantor escolheu Edilson Capetinha para o 2ª lugar, e Babu, em 3ª, no seu pódio. Já a pessoa que não gostaria que ganhasse, Milena. “É um pouco forte, mas nesse momento estamos em lados opostos, porque indiquei ela e tenho alguns motivos, e talvez ela fique contra mim”, disse.

Milena, por sua vez, defendeu que pode muito bem “colocar uma borracha”, e que caso volte do Paredão, nada impeça de ter uma amizade com ele.

Jonas

No pódio do anjo da semana, ficou Sarah em 2ª lugar e Cowboy em 3ª, o que não é de surpreender, já que o trio tem se fortalecido mais a cada dia na casa. Já a pessoa que não gostaria que ganhasse ficou para Marcelo. “Eu vejo o Marcelo como uma marionete da Ana Paula, e marionete não faz jogo, e além dele ter dado emoji ruim para mim, o que me compromete, então eu estou na mira dele”, justificou sobre o queridometro da semana.

Marcelo rebateu dizendo que Jonas “não tem enredo” na casa, e usou de sua vulnerabilidade após ele ter ficado bêbado na primeira festa do reality, como forma de ataque. Além disso, ressaltou que o brother vive de “achismo”, e que “antes não tinha o ajudado”, para depois o atacar.

Marcelo

O médico colocou Maxiane em seu 2ª lugar no pódio e Cunhã, do Boi Garantido, em 3ª, e Jonas ficou mal quieto. “Um pouco óbvio, o cara usou da minha vulnerabilidade, da minha alegria, e vem dizer que me ajudou, não pedi ajuda a ninguém, me deu ‘monstros’ porque eu bebi”, disse Marcelo se referindo a festa. Jonas não ficou por baixo. “Antes mesmo do monstro, eu já tinha sacado que eu era a mira dele, e jamais foi só porque ficou bêbado na festa”, disse Jonas que deu emoji de vômito para o médico no queridometro.

Aline

No pódio da modelo, Sol ficou em 2ª lugar, e Jordana, em 3ª, e Ana Paula como rival, o que já era esperado. “Não é justo que uma campeã que não tem senso de coletivo, que só pensa nas pessoas próximas dela”, disse Aline se referindo aos aliados da jornalista. Vale lembrar que Ana Paula recusou comprar ovos com as estalecas, mesmo sabendo que Aline não come carne, o que dificulta realizar as compras, já que carne bovina é uma preferência da casa.

Ana Paula usou a estratégia como forma de argumento. “Aqui é um jogo, quem vai ganhar é um só, Aline, você criou um problema comigo que só você tem, que você vai ter que levar até o final”.

Ana Paula

Ana Paula colocou Milena no 2ª lugar do pódio, e Samira, em 3ª, e Aline para não ganhar, por motivos óbvios. “Eu penso no coletivo sim, e aqui é um jogo de alianças, retiro é em outro lugar, aqui se chama BBB”, ressaltou, afirmando que o argumento de Aline não era nada coerente.

Aline contra atacou: “A meditação faz parte da vida cotidiana para quem busca alinhamento energético, e quando eu falo coletivo, eu digo todas as pessoas que estão aqui”.

Milena

No pódio de Milena, Ana Paula ficou em 2ª lugar, e Breno, em 3ª. “Como a Ana disse, eu quero voltar com a Ana e não com a Aline, e mostrar minha relação com Cawboy”.

Aline disse que a justificativa de Milena ficou um pouco incoerente. “Não tem coerência quem você não quer que fique ou não quer que ganhe, você precisa se expandir e se conectar com outras pessoas e não apenas com uma específica”, disse alfinetando a relação da sister com Ana Paula.