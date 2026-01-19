ESTADO DE SAÚDE

BBB 26: Familiares de Pedro vão interná-lo em clínica psiquiátrica após delírios em meio a polêmica de assédio

Ambulante chegou a aeroporto com sinais de alucinação e não reconhece nem mesmo a família

Felipe Sena

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 22:54

Pedro desistiu do BBB 26 Crédito: Reprodução | X

Pedro Henrique Espíndola, participante vencedor da Casa de Vidro Sul, que desistiu do BBB 26, após polêmica envolvendo assédio contra Jordana, será internado em uma clínica psiquiátrica depois de delírios.

De acordo com o jornalista Léo Dias, apresentador do “A Tarde É Sua”, o ambulante será internado “a partir de amanhã, no máximo até quarta-feira”. A família de Pedro afirmou que o ex-participante do BBB 26 chegou a Curitiba em estado de profunda desorientação após deixar o reality show. O desembarque aconteceu na manhã desta segunda-feira (19), no aeroporto da capital paranaense.

De acordo com um familiar, que pediu para não ter a identidade revelada, Pedro apresentava sinais de surto psicológico e não reconheceu nem o pai nem o irmão no momento do reencontro. Segundo o relato, ele demonstrava confusão constante e falava coisas desconexas.

“Ele está sem condições de qualquer coisa, está delirando, surtado, não fala coisa com coisa. Para ter ideia, nem sabe que estava no BBB. Iremos interná-lo para sua recuperação, ainda procurando um local certo e seguro. Pegamos ele no aeroporto pela manhã, mas mentalmente ele não reconheceu nem o pai e o irmão. Acha que está na França, que a filha já nasceu, enfim, é difícil falar. É triste a situação, sabemos que ele sempre foi agitado, mas não delirando”, disse o familiar.

Ainda segundo a família, ao ser questionado sobre o programa, Pedro demonstrava confusão. “Perguntamos algo sobre o BBB e ele fala que escutava um Tadeu e via uma moça, Larissa. Não fala nada com nada”, completou.

Pessoas próximas também levantaram a hipótese de que o quadro possa estar relacionado à abstinência de substâncias usadas fora do confinamento, embora não haja confirmação. “Algumas pessoas falaram que pode ser abstinência devido ao uso de maconha, mas não podemos afirmar nada, pois não tínhamos tanto contato no dia a dia”, relatou o familiar.

Sobre a relação com Rayne Luiza, esposa de Pedro, a família informou que ela não deseja contato neste momento. “A esposa não quer saber dele nesse momento, acredito que ainda irão conversar com calma após ele se tratar”, afirmou.

Em outra declaração, o familiar reforçou a gravidade do estado mental do ex-brother. “Ele não sabe o que é real ou fantasia. Não sabe nada das redes sociais, não lembra que foi para Porto Alegre para a Casa de Vidro”, disse. “Perguntei sobre a moça, ele uma hora falou que tinha uma moça, mas não sabe onde estava, que parecia muito com a esposa. Aqui ele não perguntou da esposa ainda. Ele ficava repetindo saúde, família e dinheiro, várias vezes, mas não sabia o que vinha primeiro.”

Segundo a família, a internação é considerada necessária. “Acredito que só internando para medicar”, concluiu.

Até o momento, não houve contato da polícia com Pedro ou com os familiares. “Não teve nenhum contato de polícia. Só estamos preocupados com a repercussão mesmo, pois ele nem sabe onde estava. Ele nem sabe onde está para ter noção, falamos e ele fala outro país”, finalizou o familiar.

Caso de assédio

Pedro foi acusado de importunar a participante do reality Jordana. Em um momento de conversa, a advogada chegou a explicar a outros sisters que tinha sido importunada por Pedro. “Eu tava procurando o baby liss, que tem o grosso, médio e fino. Achei que o maior tava com a Aline lá em cima. O Pedro falou: ‘Na despensa deve ter mais’, e eu achava que eram só dois”, começou.

“Eu falei: ‘Vou ver’. Todo solícito, ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele, enfim. Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: ‘Cê tá louco?’ e ele falou: ‘Tô fazendo o que tô com vontade”, disse a sister.