Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Familiares de Pedro vão interná-lo em clínica psiquiátrica após delírios em meio a polêmica de assédio

Ambulante chegou a aeroporto com sinais de alucinação e não reconhece nem mesmo a família

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 22:54

Pedro desistiu do BBB 26
Pedro desistiu do BBB 26 Crédito: Reprodução | X

Pedro Henrique Espíndola, participante vencedor da Casa de Vidro Sul, que desistiu do BBB 26, após polêmica envolvendo assédio contra Jordana, será internado em uma clínica psiquiátrica depois de delírios.

De acordo com o jornalista Léo Dias, apresentador do “A Tarde É Sua”, o ambulante será internado “a partir de amanhã, no máximo até quarta-feira”. A família de Pedro afirmou que o ex-participante do BBB 26 chegou a Curitiba em estado de profunda desorientação após deixar o reality show. O desembarque aconteceu na manhã desta segunda-feira (19), no aeroporto da capital paranaense.

Pedro, participante do BBB 26

Esposa de Pedro se pronuncia após participante do BBB revelar traição por Reprodução/Instagram
Pedro e Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro e sua mulher, Rayna por Reprodução/Instagram
Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Pedro, participante do BBB 26 por Reprodução/Instagram
1 de 11
Esposa de Pedro se pronuncia após participante do BBB revelar traição por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

BBB 26: Pedro já tinha tentado beijar Elisa na Casa de Vidro; veja vídeo

Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família

BBB 26: Polícia vai investigar Pedro por importunação sexual

BBB 26: Jordana relata que Pedro pegou sua roupa íntima sem permissão antes da desistência

Tadeu Schmidt diz que Pedro seria expulso do BBB 26 após assédio a Jordana: 'Atitude inaceitável'

De acordo com um familiar, que pediu para não ter a identidade revelada, Pedro apresentava sinais de surto psicológico e não reconheceu nem o pai nem o irmão no momento do reencontro. Segundo o relato, ele demonstrava confusão constante e falava coisas desconexas.

“Ele está sem condições de qualquer coisa, está delirando, surtado, não fala coisa com coisa. Para ter ideia, nem sabe que estava no BBB. Iremos interná-lo para sua recuperação, ainda procurando um local certo e seguro. Pegamos ele no aeroporto pela manhã, mas mentalmente ele não reconheceu nem o pai e o irmão. Acha que está na França, que a filha já nasceu, enfim, é difícil falar. É triste a situação, sabemos que ele sempre foi agitado, mas não delirando”, disse o familiar.

Ainda segundo a família, ao ser questionado sobre o programa, Pedro demonstrava confusão. “Perguntamos algo sobre o BBB e ele fala que escutava um Tadeu e via uma moça, Larissa. Não fala nada com nada”, completou.

Pessoas próximas também levantaram a hipótese de que o quadro possa estar relacionado à abstinência de substâncias usadas fora do confinamento, embora não haja confirmação. “Algumas pessoas falaram que pode ser abstinência devido ao uso de maconha, mas não podemos afirmar nada, pois não tínhamos tanto contato no dia a dia”, relatou o familiar.

Sobre a relação com Rayne Luiza, esposa de Pedro, a família informou que ela não deseja contato neste momento. “A esposa não quer saber dele nesse momento, acredito que ainda irão conversar com calma após ele se tratar”, afirmou.

Em outra declaração, o familiar reforçou a gravidade do estado mental do ex-brother. “Ele não sabe o que é real ou fantasia. Não sabe nada das redes sociais, não lembra que foi para Porto Alegre para a Casa de Vidro”, disse. “Perguntei sobre a moça, ele uma hora falou que tinha uma moça, mas não sabe onde estava, que parecia muito com a esposa. Aqui ele não perguntou da esposa ainda. Ele ficava repetindo saúde, família e dinheiro, várias vezes, mas não sabia o que vinha primeiro.”

Segundo a família, a internação é considerada necessária. “Acredito que só internando para medicar”, concluiu.

Até o momento, não houve contato da polícia com Pedro ou com os familiares. “Não teve nenhum contato de polícia. Só estamos preocupados com a repercussão mesmo, pois ele nem sabe onde estava. Ele nem sabe onde está para ter noção, falamos e ele fala outro país”, finalizou o familiar.

Caso de assédio

Pedro foi acusado de importunar a participante do reality Jordana. Em um momento de conversa, a advogada chegou a explicar a outros sisters que tinha sido importunada por Pedro. “Eu tava procurando o baby liss, que tem o grosso, médio e fino. Achei que o maior tava com a Aline lá em cima. O Pedro falou: ‘Na despensa deve ter mais’, e eu achava que eram só dois”, começou.

“Eu falei: ‘Vou ver’. Todo solícito, ele abriu e eu fui procurar. Eu não vou ficar excluindo ele, enfim. Ele pegou e entrou comigo na despensa, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Eu falei: ‘Cê tá louco?’ e ele falou: ‘Tô fazendo o que tô com vontade”, disse a sister.

Pedro desistiu do reality poucos minutos após tentar beijar Jordana à força. “Eu tava há dias já tentando me segurar pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros, a Jordana principalmente, que ela é muito parecida com a minha esposa”, começou. “E daí hoje eu acabei caindo nisso, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que era recíproco. Mas o que eu vi era só coisa da minha cabeça. Eu tentei beijar ela, entendi errado, não era isso que ela queria”, disse no confessionário.

Tags:

Pedro bbb 26

Mais recentes

Imagem - BBB 26: Pedro já tinha tentado beijar Elisa na Casa de Vidro; veja vídeo

BBB 26: Pedro já tinha tentado beijar Elisa na Casa de Vidro; veja vídeo
Imagem - Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa

Especialista explica por que você não deve conectar sua TV com o wi-fi de casa
Imagem - ‘Somos bem monogâmicos’, diz esposa de Alberto Cowboy sobre ‘cantada’ de Ana Paula Renault no BBB 26

‘Somos bem monogâmicos’, diz esposa de Alberto Cowboy sobre ‘cantada’ de Ana Paula Renault no BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show
01

Xanddy Harmonia é internado em Salvador e será substituído por Belo em show

Imagem - Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal
02

Bahia tem 12 cursos de Medicina considerados insatisfatórios pelo MEC; um é federal

Imagem - É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro
03

É do Leão: Gringo ex-Bahia encaminha acerto com rival rubro-negro

Imagem - Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima
04

Após perder 84 kg, Thais Carla faz procedimento no rosto e fala sobre autoestima