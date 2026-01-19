TV

Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família

Ex-participante desembarcou na manhã desta segunda-feira (19) em estado de confusão mental, segundo relato de familiar

Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:04

Pedro Crédito: Reprodução

A família de Pedro Henrique Espíndola afirmou que o ex-participante do Big Brother Brasil 26 chegou a Curitiba em estado de profunda desorientação após deixar o reality show. O desembarque ocorreu na manhã desta segunda-feira (19), no aeroporto da capital paranaense.

De acordo com um familiar, que pediu para não ter a identidade revelada, Pedro apresentava sinais de surto psicológico e não reconheceu nem o pai nem o irmão no momento do reencontro. Segundo o relato, ele demonstrava confusão constante e falava coisas desconexas.

Pedro, participante do BBB 26 1 de 11

“Ele está sem condições de qualquer coisa, está delirando, surtado, não fala coisa com coisa. Para ter ideia, nem sabe que estava no BBB. Iremos interná-lo para sua recuperação, ainda procurando um local certo e seguro. Pegamos ele no aeroporto pela manhã, mas mentalmente ele não reconheceu nem o pai e o irmão. Acha que está na França, que a filha já nasceu, enfim, é difícil falar. É triste a situação, sabemos que ele sempre foi agitado, mas não delirando”, disse o familiar.

Ainda segundo a família, ao ser questionado sobre o programa, Pedro demonstrava confusão. “Perguntamos algo sobre o BBB e ele fala que escutava um Tadeu e via uma moça, Larissa. Não fala nada com nada”, completou.

Pessoas próximas também levantaram a hipótese de que o quadro possa estar relacionado à abstinência de substâncias usadas fora do confinamento, embora não haja confirmação. “Algumas pessoas falaram que pode ser abstinência devido ao uso de maconha, mas não podemos afirmar nada, pois não tínhamos tanto contato no dia a dia”, relatou o familiar.

Sobre a relação com Rayne Luiza, esposa de Pedro, a família informou que ela não deseja contato neste momento. “A esposa não quer saber dele nesse momento, acredito que ainda irão conversar com calma após ele se tratar”, afirmou.

Em outra declaração, o familiar reforçou a gravidade do estado mental do ex-brother. “Ele não sabe o que é real ou fantasia. Não sabe nada das redes sociais, não lembra que foi para Porto Alegre para a Casa de Vidro”, disse. “Perguntei sobre a moça, ele uma hora falou que tinha uma moça, mas não sabe onde estava, que parecia muito com a esposa. Aqui ele não perguntou da esposa ainda. Ele ficava repetindo saúde, família e dinheiro, várias vezes, mas não sabia o que vinha primeiro.”

Segundo a família, a internação é considerada necessária. “Acredito que só internando para medicar”, concluiu.