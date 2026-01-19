Acesse sua conta
Após deixar o BBB 26, Pedro voltou para casa desorientado e não reconhece parentes, diz família

Ex-participante desembarcou na manhã desta segunda-feira (19) em estado de confusão mental, segundo relato de familiar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15:04

Pedro
Pedro Crédito: Reprodução

A família de Pedro Henrique Espíndola afirmou que o ex-participante do Big Brother Brasil 26 chegou a Curitiba em estado de profunda desorientação após deixar o reality show. O desembarque ocorreu na manhã desta segunda-feira (19), no aeroporto da capital paranaense.

De acordo com um familiar, que pediu para não ter a identidade revelada, Pedro apresentava sinais de surto psicológico e não reconheceu nem o pai nem o irmão no momento do reencontro. Segundo o relato, ele demonstrava confusão constante e falava coisas desconexas.

“Ele está sem condições de qualquer coisa, está delirando, surtado, não fala coisa com coisa. Para ter ideia, nem sabe que estava no BBB. Iremos interná-lo para sua recuperação, ainda procurando um local certo e seguro. Pegamos ele no aeroporto pela manhã, mas mentalmente ele não reconheceu nem o pai e o irmão. Acha que está na França, que a filha já nasceu, enfim, é difícil falar. É triste a situação, sabemos que ele sempre foi agitado, mas não delirando”, disse o familiar.

Ainda segundo a família, ao ser questionado sobre o programa, Pedro demonstrava confusão. “Perguntamos algo sobre o BBB e ele fala que escutava um Tadeu e via uma moça, Larissa. Não fala nada com nada”, completou.

Em outra declaração, o familiar reforçou a gravidade do estado mental do ex-brother. “Ele não sabe o que é real ou fantasia. Não sabe nada das redes sociais, não lembra que foi para Porto Alegre para a Casa de Vidro”, disse. “Perguntei sobre a moça, ele uma hora falou que tinha uma moça, mas não sabe onde estava, que parecia muito com a esposa. Aqui ele não perguntou da esposa ainda. Ele ficava repetindo saúde, família e dinheiro, várias vezes, mas não sabia o que vinha primeiro.”

Segundo a família, a internação é considerada necessária. “Acredito que só internando para medicar”, concluiu.

Até o momento, não houve contato da polícia com Pedro ou com os familiares. “Não teve nenhum contato de polícia. Só estamos preocupados com a repercussão mesmo, pois ele nem sabe onde estava. Ele nem sabe onde está para ter noção, falamos e ele fala outro país”, finalizou o familiar.

