Parcial da enquete do BBB 26 aponta famosa como primeira eliminada

Fernanda Varela
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14:07
A enquete parcial sobre o próximo paredão do Big Brother Brasil 26 indica um cenário de disputa intensa. Até o momento, Aline Campos aparece na liderança para deixar o reality, com 42,66% dos votos.
Na segunda colocação está Milena, que reúne 38,43%. A diferença entre as duas é considerada apertada e pode mudar ao longo das próximas horas, já que a votação segue em andamento.
Ana Paula Renault surge em terceiro lugar, com 18,91% dos votos. Apesar de aparecer mais distante das duas primeiras colocadas, o percentual ainda pode oscilar conforme o público continua votando.
Vale lembrar que as enquetes refletem apenas tendências de votação e não têm caráter oficial. O resultado definitivo do paredão será divulgado apenas durante o programa da terça (20), após o encerramento da votação no site oficial do reality.