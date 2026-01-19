Acesse sua conta
Parcial da enquete do BBB 26 aponta famosa como primeira eliminada

Vota em quem você quer que saia

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14:07

Primeiro Paredão do BBB 26
Primeiro Paredão do BBB 26 Crédito: Reprodução

enquete parcial sobre o próximo paredão do Big Brother Brasil 26 indica um cenário de disputa intensa. Até o momento, Aline Campos aparece na liderança para deixar o reality, com 42,66% dos votos.

Na segunda colocação está Milena, que reúne 38,43%. A diferença entre as duas é considerada apertada e pode mudar ao longo das próximas horas, já que a votação segue em andamento.

Ana Paula Renault surge em terceiro lugar, com 18,91% dos votos. Apesar de aparecer mais distante das duas primeiras colocadas, o percentual ainda pode oscilar conforme o público continua votando.

Vale lembrar que as enquetes refletem apenas tendências de votação e não têm caráter oficial. O resultado definitivo do paredão será divulgado apenas durante o programa da terça (20), após o encerramento da votação no site oficial do reality.

Vote em quem você quer eliminar:

