Grávida, esposa quebra silêncio sobre assédio cometido por Pedro no BBB 26 e afirma: 'Não haverá uma conversa'

Rayne Luiza afirmou que 'repudia totalmente as atitudes dele com os participantes e, principalmente, o que ele fez com a Jordana'

Giuliana Mancini

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 10:38

Rayne Luiza e Pedro Henrique Espindola Crédito: Reprodução

Rayne Luiza quebrou o silêncio sobre o episódio de assédio cometido pelo marido, Pedro, no BBB 26. Após Jordana relatar que o vendedor ambulante segurou seu pescoço e tentou beijá-la à força dentro da despensa da casa, Ray apagou as fotos ao lado do marido das redes sociais e retirou da biografia a informação de que era esposa do brother. Em conversa com o portal LeoDias, ela afirmou que não quer mais contato com o então companheiro.

O momento do assédio ocorreu na noite de domingo (18), quando Jordana se arrumava para a edição ao vivo do reality show. Logo depois, ela relatou aos demais brothers, ainda abalada e chateada, o que havia acontecido. Na sequência, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o BBB 26.

Ao portal LeoDias, Rayne afirmou que a exposição do ocorrido fez com que ela passasse a enxergar a gravidade da situação. Grávida de sete meses, ela disse que tomou a decisão de não manter qualquer tipo de contato com Pedro, pai da filha que ela espera.

"Não haverá uma conversa ou contato. Às vezes, quando estamos dentro da situação, não enxergamos tudo ou quase nada, mas hoje vejo a gravidade real. Às vezes, acreditamos na mudança de alguém que só existe na nossa cabeça e, pela família, decidimos nos submeter a certas coisas, não vendo o que está diante dos nossos olhos. Como mulher e mãe, não posso ignorar o que aconteceu. Sinto muito pela Jordana. Tem sido um momento bastante delicado e difícil para mim, mas acredito que vai passar. Agora é cuidar de mim e da Aurora", declarou.

Ela também reforçou que reprova completamente as atitudes do marido dentro da casa. "Repudio totalmente as atitudes dele com os participantes e, principalmente, o que ele fez com a Jordana", completou.

Equipe de Jordana também se pronunciou

A equipe de Jordana também se manifestou em relação ao caso de assédio sofrido pela participante. Em nota publicada nas redes sociais, os administradores da conta da advogada afirmaram que o caso foi "grave e inaceitável", e disseram que a desistência de Pedro não afasta a gravidade do ato.

"Trata-se de uma situação grave, inaceitável e que jamais poderá ser tratada como normal ou minimizada sob qualquer pretexto. Falta de consentimento não se interpreta. Respeito é inegociável", diz a nota.

"Jordana reagiu, recuou, questionou o ocorrido e demonstrou - desde o primeiro momento – lucidez e coragem diante de uma situação que causa abalo emocional e constrangimento profundo. A desistência do participante do BBB 26 não afasta a gravidade do ato nem apaga a necessidade de enfrentamento firme deste tipo de comportamento", continua o comunicado.

Equipe de Pedro abandona redes sociais

A equipe responsável por administrar as redes sociais de Pedro anunciou o encerramento dos trabalhos após a desistência do brother e a acusação de assédio feita por Jordana Morais dentro da casa. O posicionamento foi publicado no Instagram e compartilhado pelo perfil oficial do vendedor ambulante.

"Diante das situações que vieram a público, deixo claro que não compactuamos com comportamentos que contrariem princípios básicos de respeito, responsabilidade e convivência. Esses valores são inegociáveis para a equipe e sempre nortearam nossa atuação", diz um trecho da nota.

Entenda o caso

Pedro Henrique, de 22 anos, decidiu sair do BBB 26 na noite deste domingo (18), minutos após Jordana Morais, de 29 anos, relatar aos colegas que teria sido assediada pelo então brother dentro da despensa da casa. As imagens do episódio foram exibidas na edição ao vivo do programa.

Segundo Jordana, ela procurava um babyliss para se arrumar para o programa ao vivo quando Pedro a acompanhou até o local. "Ele abriu a despensa, me ajudou, veio e falou: ‘deixa eu te ajudar’. Eu achei estranho, mas pensei: ‘ele não bate bem, tudo bem, vou ignorar’", relatou.