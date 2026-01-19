VÍDEO: VEJA o que Pedro fez com Jordana na despensa do BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 06:27
A edição ao vivo do Big Brother Brasil 26 deste domingo (18) exibiu, pela primeira vez, o vídeo que mostra o que aconteceu entre Pedro Henrique e Jordana Morais dentro da despensa da casa. A participante foi vítima de um assédio por parte do vendedor ambulante, que chegou a segurar seu pescoço e tentar beijá-la à força. O momento aconteceu pouco antes de o curitibano apertar o botão da desistência e abandonar o programa.
Veja no vídeo abaixo tudo o que ocorreu no cômodo e entenda o contexto da saída do participante.
Antes da exibição das imagens, Tadeu Schmidt anunciou que o público acompanharia o momento decisivo. "Pedro desistiu do jogo. Vamos ver agora como foi esse momento e o que o levou a tomar essa decisão", disse o apresentador. O caso ganhou grande repercussão após Jordana relatar aos colegas que foi abordada sem consentimento dentro da despensa da casa.
Pedro, participante do BBB 26
Após apertar o botão de desistência, Pedro falou no confessionário sobre o episódio e afirmou que interpretou a situação de forma equivocada. Segundo ele, acreditou que havia uma reciprocidade por parte de Jordana durante uma conversa informal, o que não correspondia à realidade. O brother confirmou que tentou beijá-la dentro da despensa.
"Eu estava faz dias já querendo me segurar pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros, as meninas, a Jordana, principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso. Olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que tinha sido recíproco, mas eu vi que era só coisa da minha cabeça. Ela falou 'vamos ali procurar um babyliss' ali em cima, não sei o que lá. Daí a gente chegou na dispensa lá e eu fui tentar beijar ela, então eu entendi errado, não era isso que ela queria", disse.
Jordana (BBB 26)
Jordana, por sua vez, relatou aos colegas que se sentiu desconfortável e abalada com a abordagem, reforçando que não houve consentimento. O depoimento foi acolhido pelos outros participantes e o caso rapidamente repercutiu fora da casa.
Diante da situação, Pedro Henrique optou por desistir do jogo. A produção do BBB 26 confirmou oficialmente a saída do participante ainda na noite de domingo (18).