REALITY

Pedro fica nu no BBB 26 e cena irrita internautas: 'Desesperado pra aparecer'

Momento aconteceu na madrugada e foi tratado com naturalidade dentro da casa

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 09:38

Pedro no BBB26 Crédito: Reprodução

Um descuido de Pedro acabou chamando atenção no BBB 26 na noite de ontem. O brother ficou nu por alguns instantes dentro da casa, em uma situação considerada acidental, e a cena rapidamente repercutiu entre os participantes do reality.

O episódio ocorreu durante a rotina noturna, quando Pedro se trocava e acabou ficando sem roupa por um breve momento, sem perceber que estava exposto. A situação não teve conotação intencional e foi encarada com leveza pelos colegas, que reagiram com risos e comentários pontuais, sem constrangimento maior.

Até o momento, a produção do BBB 26 não fez intervenções nem advertências relacionadas ao ocorrido. O programa não exibiu imagens explícitas, mantendo o padrão adotado pela edição em situações semelhantes.

Nas redes sociais, o momento dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas trataram o episódio como algo comum da convivência em confinamento, outros comentaram o descuido como mais um fato curioso da primeira semana do reality, que tem sido marcada por festas, conversas intensas e exposição constante dos participantes.