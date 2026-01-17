FOGO NO PARQUINHO

BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão

Primeira Festa da temporada movimenta a casa com selinho coletivo, clima de tensão envolvendo Pedro e saída após mais de 100 horas de confinamento

Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:31

Relembre a primeira festa do BBB 26 Crédito: Reprodução

A madrugada deste sábado (17) foi marcada por festa intensa e muitos acontecimentos no BBB 26. A primeira celebração da temporada teve show de Anitta, rendeu os primeiros beijos da edição, expôs incômodos entre participantes e terminou com mais uma desistência no Quarto Branco.

O clima de romance começou ainda durante o show. Marcelo e Breno protagonizaram o primeiro beijo do BBB 26, em meio à empolgação da pista. Pouco depois, Jonas Sulzbach e Maxiane também se beijaram, marcando o segundo casal da temporada. A noite ainda teve um selinho coletivo após uma selfie, com participação de Breno, Marcelo, Jordana, Samira, Marciele e Maxiane.

ALERTA BEIJÃO! ? Breno e Marcelo dão o primeiro beijo da edição! ✨ #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/F8YHfO0yA8 — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2026

A apresentação de Anitta foi um dos pontos altos da festa. A cantora surgiu nas alturas em uma estrutura de LED e, em seguida, retornou como Larissa para dançar com os brothers na área externa. A artista ainda circulou pelos cômodos da casa, votou no Confessionário, passou pelo Quarto do Líder e acabou flagrando um momento inusitado no banheiro, situação comentada com bom humor pelos participantes.

ALERTA BEIJOOOOO! Maxiane e Jonas protagonizam o segundo beijo do #BBB26 ? #RedeBBB pic.twitter.com/6bgDhjYF5b — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2026

Enquanto alguns aproveitavam a festa, Pedro continuou sendo assunto entre os confinados. Paulo Augusto afirmou que o comportamento do brother estaria incomodando a casa, avaliação com a qual Brigido concordou. Milena também demonstrou insatisfação e comentou com Ana Paula Renault que não queria mais papo com o participante. A veterana, por sua vez, levantou a hipótese de estratégia de jogo e fez um alerta sobre a possível leitura do público.

Pedro ainda recebeu conselhos diretos. Alberto Cowboy sugeriu que o brother relaxasse e curtisse mais a experiência. Sarah Andrade reforçou o tom e pediu calma. “Não fica com esse peso na cabeça, não. Calma, é a primeira semana. Vai viver”, disse.

Relembre a primeira festa do BBB 26 1 de 8

Do lado de fora da casa, o Quarto Branco teve mais uma baixa. Após pouco mais de 100 horas de confinamento, Ricardo apertou o botão vermelho e se tornou o quarto desistente da dinâmica. Até o fim da madrugada, restavam cinco candidatos disputando três vagas no reality.