BBB26: Primeira festa tem dois beijos na boca, desistência do programa e confusão

Primeira Festa da temporada movimenta a casa com selinho coletivo, clima de tensão envolvendo Pedro e saída após mais de 100 horas de confinamento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 07:31

A madrugada deste sábado (17) foi marcada por festa intensa e muitos acontecimentos no BBB 26. A primeira celebração da temporada teve show de Anitta, rendeu os primeiros beijos da edição, expôs incômodos entre participantes e terminou com mais uma desistência no Quarto Branco.

O clima de romance começou ainda durante o show. Marcelo e Breno protagonizaram o primeiro beijo do BBB 26, em meio à empolgação da pista. Pouco depois, Jonas Sulzbach e Maxiane também se beijaram, marcando o segundo casal da temporada. A noite ainda teve um selinho coletivo após uma selfie, com participação de Breno, Marcelo, Jordana, Samira, Marciele e Maxiane.

A apresentação de Anitta foi um dos pontos altos da festa. A cantora surgiu nas alturas em uma estrutura de LED e, em seguida, retornou como Larissa para dançar com os brothers na área externa. A artista ainda circulou pelos cômodos da casa, votou no Confessionário, passou pelo Quarto do Líder e acabou flagrando um momento inusitado no banheiro, situação comentada com bom humor pelos participantes.

Enquanto alguns aproveitavam a festa, Pedro continuou sendo assunto entre os confinados. Paulo Augusto afirmou que o comportamento do brother estaria incomodando a casa, avaliação com a qual Brigido concordou. Milena também demonstrou insatisfação e comentou com Ana Paula Renault que não queria mais papo com o participante. A veterana, por sua vez, levantou a hipótese de estratégia de jogo e fez um alerta sobre a possível leitura do público.

Pedro ainda recebeu conselhos diretos. Alberto Cowboy sugeriu que o brother relaxasse e curtisse mais a experiência. Sarah Andrade reforçou o tom e pediu calma. “Não fica com esse peso na cabeça, não. Calma, é a primeira semana. Vai viver”, disse.

Do lado de fora da casa, o Quarto Branco teve mais uma baixa. Após pouco mais de 100 horas de confinamento, Ricardo apertou o botão vermelho e se tornou o quarto desistente da dinâmica. Até o fim da madrugada, restavam cinco candidatos disputando três vagas no reality.

A noite ainda teve momentos curiosos. Aline Campos plantou bananeira e fez yoga na pista de dança. Marciele comentou o flagra de Anitta no banheiro. Juliano Floss disse que pretende se afastar de um brother por não concordar com atitudes recentes. Já Jonas Sulzbach repreendeu Pedro por repetir comentários sobre uma traição passada, afirmando que o assunto não precisava ser exposto dentro do jogo.

