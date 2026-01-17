BBB 26

Lívia troca vaga no BBB 26 por presente de R$ 50 mil e aperta botão vermelho do Quarto Branco

Musa do Boi Garantido é a terceira pessoa a desistir de uma vaga no BBB 26

Felipe Sena

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 00:17

Lívia aperta o botão vermelho do Quarto Branco do BBB 26 Crédito: Reprodução | Gshow

O Quarto Branco do BBB 26 com tempo de duração mais longo já soma mais de 90 horas de duração e ainda restam seis candidatos.

Durante o programa, Tadeu Schmidt lançou um desafio aos candidatos: uma recompensa de R$ 50 mil em dinheiro para o primeiro confinado que acertasse o botão vermelho de desistência.

BBB 26 1 de 16

Lívia aceitou o desafio e foi a terceira candidata a desistir do Quarto Branco do BBB 26. Nas regras da dinâmica, os candidatos tinham 60 segundos para apertar o botão vermelho. Lívia cogitou durante cerca de 20 segundos antes de tomar a decisão final.