Pedro volta a dizer que traiu esposa e leva bronca de Jonas no BBB 26: 'Se ela sabe, não precisa espalhar'

Veterano aconselha vendedor ambulante após fala sobre traição voltar a ser mencionada na madrugada deste sábado (17)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 09:07

Pedro chora em conversa com Brigido na área externa do BBB 26
Pedro  Crédito: Reprodução/Instagram

Durante a primeira Festa do BBB 26, Jonas Sulzbach conversou com Pedro e fez um alerta direto após o vendedor ambulante voltar a mencionar uma traição do passado. A conversa aconteceu na madrugada deste sábado (17), depois de Jonas acolher o brother em um momento de choro.

Ao ouvir Pedro repetir a declaração “Eu já traí minha esposa”, Jonas interrompeu e chamou atenção para o impacto da fala dentro do jogo. “Se ela sabe, sua esposa, a mãe do seu futuro filho, sabe isso, não precisa espalhar. Não precisa fazer isso”, disse o veterano.

Na sequência, Jonas reforçou que o assunto dizia respeito apenas ao casal e não ao público do programa. Segundo ele, expor a situação não fazia sentido naquele contexto. Pedro respondeu afirmando que o episódio já havia sido resolvido fora da casa.

Diante disso, Jonas insistiu no conselho e destacou que o brother deveria focar no motivo que o levou ao reality. “Se está resolvido, a vida segue. Você está aqui por um propósito, eu não sei qual é o seu”, afirmou.

Pedro agradeceu a orientação e ouviu novos conselhos do colega, que pediu para o paranaense deixar o assunto para trás e aproveitar a experiência no programa. “Você não veio aqui para ativar isso. Você veio aqui com outro objetivo. Irmão, esquece isso e vive sua vida. Vive o que você falou na sua entrevista”, completou Jonas.

A conversa repercutiu entre os participantes e marcou um dos momentos mais comentados da primeira festa da edição.

