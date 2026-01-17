ASTROLOGIA

Horóscopo semanal: veja as previsões dos signos de 19 a 25 de janeiro de 2026

Semana marcada pela entrada do Sol em Aquário favorece mudanças, autonomia e decisões estratégicas

A semana de 19 a 25 de janeiro de 2026 será marcada por uma forte concentração de planetas em Aquário. O Sol passa a transitar pelo signo e se une a Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão, criando um cenário de renovação, consciência ampliada e desejo de independência. O período favorece iniciativas inovadoras, reposicionamentos pessoais e movimentos coletivos, mas exige atenção para não cair em posturas rígidas ou autoritárias.

Mercúrio reforça a comunicação estratégica e a capacidade de argumentação. Negociações, conversas difíceis e decisões que estavam travadas tendem a fluir melhor, desde que sejam conduzidas com objetividade. Já Vênus mexe com valores, relações e escolhas afetivas, incentivando conexões mais livres e verdadeiras. Marte amplia a coragem para agir e romper limites, enquanto Plutão intensifica transformações profundas.

Cada pessoa sentirá essas influências de acordo com o próprio mapa astral, mas os temas coletivos da semana passam por autonomia, verdade e mudança consciente.

Áries

A semana ativa o desejo de renovação social e de engajamento em projetos coletivos. Suas ideias ganham força e podem atrair aliados importantes, ajudando a destravar planos que estavam parados. O momento favorece liderança em grupos, desde que você saiba ouvir e dividir decisões. No campo afetivo, cresce a busca por relações mais livres e baseadas em afinidade intelectual.

Touro

O foco recai sobre a vida profissional e a imagem pública. A semana pede protagonismo, clareza e coragem para assumir novas responsabilidades. Conversas estratégicas podem abrir portas importantes, especialmente se você souber apresentar ideias de forma objetiva. Ajustes na forma de trabalhar se mostram necessários para garantir resultados mais sólidos no longo prazo.

Gêmeos

O período estimula expansão mental, aprendizado e troca de ideias. Há facilidade para estudar temas complexos, planejar viagens ou se conectar com pessoas de outras culturas. Suas opiniões ganham peso e podem influenciar mais do que o normal. No campo pessoal, cresce a necessidade de experiências que tragam sentido e ampliem sua visão de mundo.

Câncer

A semana convida a uma transformação emocional mais profunda. Questões ligadas a confiança, intimidade e recursos compartilhados pedem revisão. É um bom momento para negociações financeiras ou acordos que envolvam outras pessoas, desde que tudo seja tratado com transparência. Nos relacionamentos, o desejo é por vínculos mais verdadeiros e intensos.

Leão

As relações ganham destaque nos próximos dias. Parcerias, tanto pessoais quanto profissionais, passam por ajustes importantes. Conversas francas ajudam a resolver conflitos antigos e a redefinir acordos. No amor, situações marcantes podem provocar mudanças na forma como você se envolve, exigindo mais equilíbrio entre liberdade e compromisso.

Virgem

A semana favorece organização, produtividade e cuidado com a saúde. A mente fica mais focada e eficiente, facilitando a resolução de tarefas complexas. É um bom período para implementar novos métodos de trabalho, rever hábitos e buscar soluções práticas para o dia a dia. O ambiente profissional tende a se beneficiar de sua postura colaborativa.

Libra

O período traz mais vitalidade, criatividade e desejo de expressão pessoal. Você se sentirá mais confiante para mostrar talentos e assumir a liderança em projetos que tragam prazer e reconhecimento. A comunicação flui com mais naturalidade, o que pode render convites e oportunidades interessantes. A semana também favorece o fortalecimento da autoestima.

Escorpião

Questões ligadas à vida pessoal, família e estrutura emocional ganham espaço. A semana pede organização do ambiente e resolução de pendências antigas. Conversas importantes podem ajudar a estabelecer limites mais saudáveis e promover maior equilíbrio emocional. Investir no conforto do lar e na estabilidade interna se mostra essencial.

Sagitário

A mente fica acelerada e a comunicação ganha destaque. A semana favorece estudos, escrita, negociações e trocas intelectuais. Interações sociais tendem a ser intensas e produtivas, ajudando a resolver questões práticas e a ampliar sua rede de contatos. Aproveite o momento para iniciar projetos que dependam de diálogo e articulação.

Capricórnio

O foco se volta para finanças, valores e gestão de recursos. A semana favorece decisões rápidas e estratégicas, além de ajustes importantes no orçamento. Há boas chances de identificar oportunidades ligadas a ideias originais ou uso de tecnologia. Priorizar o que realmente tem valor ajuda a construir mais autonomia.

Aquário

Com tantos planetas no seu signo, a semana marca um período de renovação pessoal. A energia vital aumenta e impulsiona mudanças na postura, na aparência ou na forma de se apresentar ao mundo. É um bom momento para romper padrões antigos e assumir quem você realmente é, atraindo pessoas e situações alinhadas aos seus objetivos.

Peixes

A semana pede mais silêncio, introspecção e cuidado emocional. Há necessidade de processar mudanças internas e encerrar ciclos que já não fazem sentido. O período favorece planejamento nos bastidores e decisões tomadas com discrição. No campo afetivo, cresce a busca por conexões mais espirituais e por momentos de recolhimento que tragam clareza.